PT Usha à Jaspal Rana : Liste des athlètes indiens les plus titrés de l’histoire des Jeux asiatiques

L’Inde a toujours été une vedette des Jeux asiatiques. Le pays a toujours fait partie du top 10 au classement des médailles, à l’exception d’une édition des Jeux asiatiques en 1990 qui s’est tenue à Pékin, en Chine. L’Inde a connu du succès dans les sports d’équipe avec une domination dans des épreuves comme le Kabaddi masculin, remportant 7 des 8 médailles d’or à ce jour. Ils ont également remporté des médailles en hockey masculin avec 3 médailles d’or et 9 médailles d’argent pour montrer leur succès. L’Inde a eu la chance de compter des athlètes légendaires et des artistes incroyables pour le pays.

Voici quelques-unes des légendes qui ont fait la fierté de la nation lors des Jeux asiatiques :

Léandre Paes (Tennis) –

Avec 8 médailles au total, Leander Paes se retrouve comme l’athlète avec le deuxième plus grand nombre de médailles pour l’Inde dans l’histoire des Jeux asiatiques. Légende qui a longtemps été le visage du tennis masculin en Inde, Paes a remporté 5 médailles d’or et 3 médailles de bronze aux Jeux asiatiques. Il possède le plus grand nombre de médailles d’or par un seul athlète pour l’Inde. Il a été le premier joueur de tennis en Inde à remporter une médaille d’or dans une compétition en simple.

PT Usha (Athlétisme) –

Artiste indienne la plus décorée de l’histoire des Jeux asiatiques, PT Usha a remporté un record de 11 médailles au cours de sa carrière légendaire. Connue sous le nom de Payyoli Express, PT Usha a remporté la médaille d’or 4 fois et compte 7 médailles d’argent à son actif.

Jaspal Rana (Tir) –

À égalité avec Leander Paes pour le deuxième plus grand nombre de médailles du pays, Jaspal Rana a remporté 8 médailles aux Jeux asiatiques. Connu pour sa précision, Jaspal a remporté 4 médailles d’or pour la nation ainsi que 2 médailles d’argent et de bronze chacune. Sa performance la plus mémorable a eu lieu aux Jeux asiatiques de 2006 au Qatar, où il a remporté 3 médailles d’or pour le pays.

Milkha Singh (Athlétisme) –

La « Sikh volante » de l’Inde, Milkha Singh est une légende et l’un des meilleurs athlètes à avoir jamais représenté l’Inde. Il était l’homme le plus rapide du pays, et il l’a prouvé avec 4 médailles aux Jeux asiatiques, toutes étant des médailles d’or. Ses combats épiques avec le Pakistanais Abdul Khaliq pour le titre d’homme le plus rapide d’Asie ont été les moments forts de sa carrière aux Jeux asiatiques.

Parduman Singh Brar (Athlétisme) –

Bien que son nom n’ait pas beaucoup parlé, Parduman Singh Brar était un athlète par excellence et son succès n’a pas encore été reproduit dans les épreuves de lancer du poids et de lancer du dicuss. Il a remporté 5 médailles pour le pays avec 3 médailles d’or, 1 d’argent et 1 de bronze à son actif. Il a une médaille d’or au disque et deux médailles d’or au lancer du poids. Ses médailles ont été remportées aux Jeux asiatiques de 1954, 1958 et 1962.