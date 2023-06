Psychose liée à la démence : le rôle de l’aidant

Le traitement de la psychose liée à la démence est différent pour chacun. Mais une chose est sûre : en tant qu’aidant, vous jouez un rôle important dans le plan de soins de votre proche. Avec votre aide, ils peuvent avoir une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible.

« Tant que ces [delusions] ne sont pas stressants, vous pouvez y participer », dit Lai. « Si vous leur dites toujours que ce qu’ils font n’est pas bien, ou si vous essayez de leur rappeler qu’ils ne vont pas à cet endroit, je pense que vous verrez que cela crée plus de stress et d’anxiété. »

Par exemple, il est courant pour les personnes atteintes de démence de penser qu’elles ne sont pas chez elles. James Lai, MD, chef adjoint des affaires cliniques pour la gériatrie à la Yale School of Medicine, dit que les personnes atteintes de démence pourraient même aller dans leur chambre pour rassembler certaines choses. Si tout ce qu’ils veulent faire, c’est faire un sac et le défaire, il dit que ça va. Vous pouvez même aider.

Il n’est pas toujours possible de calmer soi-même l’être aimé. Ils pourraient devenir vraiment contrariés ou insistants.

« C’est là que vous voulez impliquer votre médecin », dit Lai.

Mais les symptômes de la psychose ne sont pas toujours effrayants pour les personnes qui en sont atteintes. Christopher van Dyck, MD, directeur de l’Unité de recherche sur la maladie d’Alzheimer à la Yale School of Medicine, explique que les personnes atteintes de démence à corps de Lewy voient souvent des animaux ou des personnes qui ne sont pas vraiment là. Mais ces êtres ont tendance à être non menaçants et même réconfortants.

« La personne ayant [the hallucination] peut vivre très heureux avec des chiens supplémentaires dans la maison », dit-il.