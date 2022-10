Psychose : la détection des signes avant-coureurs vous aidera-t-elle ?

Les programmes visent à soutenir les personnes à risque de psychose ou vivant un premier épisode.



L’une des nombreuses formes que peut prendre la maladie mentale est la psychose. Les personnes qui en font l’expérience peuvent avoir des hallucinations (entendre des voix, avoir des visions ou ressentir des sensations qui ne sont pas réelles) ou des délires (croyances fermement ancrées qui ne sont pas fondées sur la réalité). Et souvent, une première expérience de psychose survient à l’adolescence ou au début de l’âge adulte.

L’identification des signes avant-coureurs de la psychose et la fourniture d’un soutien approprié pourraient-elles améliorer le cours de la maladie ? Les experts pensent que c’est possible.

Que faut-il savoir sur les troubles psychotiques ?

La psychose touche trois personnes sur 100 au cours de leur vie. Seule une personne sur 100 recevra un diagnostic de trouble psychotique, comme la schizophrénie, trouble schizo-affectifou trouble bipolaire avec des traits psychotiques.

En plus des hallucinations ou des délires, les personnes aux prises avec la psychose semblent désorganisées dans leur façon de parler ou de se comporter. Leurs actions peuvent être dérangeantes, surtout si vous êtes un parent, un membre de la famille ou un ami inquiet d’une personne souffrant de psychose.

Il y a des années, les cliniciens en santé mentale pensaient que la possibilité de guérison d’un trouble psychotique était limitée. Heureusement, la recherche sur la psychose nous a appris que ce n’est pas vrai. Les résultats varient considérablement et les trois à cinq années suivant le premier épisode de psychose sont cruciales pour le rétablissement.

Pourquoi est-il important d’identifier précocement la psychose ?

La recherche suggère que plus une personne souffre de psychose non traitée depuis longtemps, plus ils sont susceptibles d’avoir un lourd fardeau de symptômes, une capacité de fonctionnement réduite et une mauvaise qualité de vie. Il est préférable de demander de l’aide tôt en parlant à un médecin si vous avez des inquiétudes.

Un adolescent ou un jeune adulte qui éprouve des hallucinations, des délires ou d’autres symptômes d’un épisode psychotique pour la première fois répondra généralement bien aux médicaments antipsychotiques, tels que la rispéridone ou l’aripiprazole. Des programmes qui soutiennent les jeunes à risque de psychose ou qui vivent leur premier épisode sont également disponibles.

Quels sont les signes avant-coureurs à connaître ?

Avant d’avoir des symptômes clairs de psychose, un adolescent ou un jeune adulte subit souvent des changements pénibles dans ses pensées et ses émotions. Ils pourraient

croire que quelque chose d’étrange se passe avec eux, ou se sentir confus au sujet de ce qui est réel ou imaginaire

se sentent isolés, surveillés ou ne contrôlent pas pleinement leurs pensées

signalent des changements de perception, tels que leurs yeux ou leurs oreilles jouant des tours, entendant des voix confuses et incompréhensibles, ou voyant des ombres ou des silhouettes dans les coins de leurs yeux

demander de l’aide pour essayer de donner un sens à des expériences troublantes comme celles-ci.

Des programmes spécialisés dans le risque psychotique visent à atteindre ces personnes.

Comment les programmes à risque de psychose peuvent-ils aider ?

Ces programmes fonctionnent avec des adolescents et de jeunes adultes qui ont un mélange de problèmes d’humeur et d’anxiété et une version légère des symptômes de la psychose, mais qui n’ont pas reçu de diagnostic de psychose. Ils se concentrent sur les traitements pour soulager la détresse et prévenir un premier épisode de psychose, lorsque cela est possible.

Les données combinées sur les personnes participant à ces programmes suggèrent

un tiers verra ses symptômes disparaître

un tiers recevra un diagnostic de trouble psychotique, comme la schizophrénie, un trouble bipolaire avec psychose ou un trouble schizo-affectif

un troisième développera une maladie mentale non psychotique, comme la dépression, l’anxiété ou un trouble de la personnalité.

Une équipe multidisciplinaire de psychiatres, de travailleurs sociaux et de psychologues assure les soins. Les médicaments sont souvent utilisés pour cibler des affections concomitantes telles que la dépression et l’anxiété.

La thérapie individuelle se concentre sur l’enseignement des habiletés d’adaptation, la remise en question des croyances pénibles avec la thérapie cognitivo-comportementale et la régulation des émotions intenses avec la thérapie comportementale dialectique. Le coaching parental et la thérapie familiale se concentrent sur l’amélioration des relations. C’est important, car la recherche montre que les patients dont les familles expriment des émotions négatives élevées ont tendance à avoir plus de symptômes.

Les cliniciens accompagnent également les patients en sobriété, notamment ceux qui consomment du cannabis, étant donné que le risque de psychose est cinq fois plus élevé en gros consommateurs de cannabis.

Quels programmes peuvent aider lors d’un premier épisode de psychose ?

De nombreux programmes d’intervention précoce spécialisés dans la psychose aux États-Unis et dans le monde fournissent des soins d’experts. Une analyse de 10 essais contrôlés randomisés ont comparé le traitement dans ces centres avec les soins habituels pour 2 176 jeunes patients présentant un premier épisode psychotique sur deux ans. Ceux qui avaient accès à un programme d’intervention précoce étaient plus engagés dans le traitement, avaient moins d’hospitalisations et étaient plus impliqués à l’école ou au travail que ceux qui recevaient les soins habituels.

Les services d’intervention précoce comprennent une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé mentale spécialisés dans la psychose, tels que des psychiatres, des psychologues et des travailleurs sociaux. Les équipes coordonnent le traitement de l’intérieur, plutôt que de faire des renvois vers des prestataires extérieurs. Ils comprennent souvent des pairs mentors qui se rétablissent d’une maladie mentale diagnostiquée. Les pairs soutiennent les patients en partageant leur expérience vécue et leur cheminement vers le rétablissement. Les coachs professionnels et professionnels aident les patients à mieux fonctionner dans la société en les soutenant lorsqu’ils retournent à l’école ou au travail, ou commencent à faire du bénévolat.

La ligne du bas

Les troubles psychotiques sont comme de nombreuses maladies : bien que les résultats varient, les gens réagissent mieux lorsqu’ils reçoivent un traitement précoce et approprié. Les programmes à risque de psychose visent à établir des liens avec les personnes à risque et offrent une psychothérapie, un traitement médicamenteux et une variété de soutiens.

Les programmes d’intervention précoce pour la psychose sont conçus pour répondre aux besoins des patients qui ont récemment reçu un diagnostic de trouble psychotique. Ces programmes offrent des soins et un soutien familial spécialisés et hautement coordonnés. Reconnaître les premiers signes de maladie et mettre les jeunes en contact avec des soins spécialisés peut faire une différence substantielle.