Psychologue : le tireur de l’école n’a pas reçu de traitement cohérent

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Un psychologue qui a traité le tireur d’école de Floride Nikolas Cruz à l’âge de 8 ans a témoigné mercredi que Cruz était un “enfant particulier” qui avait de nombreux problèmes de comportement et de développement, mais sa mère veuve semblait dépassée et n’était pas ‘ t cohérent dans sa discipline ou dans son traitement.

Frederick Kravitz a déclaré qu’il avait commencé à traiter Cruz en 2007 sur recommandation du psychiatre de Cruz, Lynda Cruz lui disant que son fils adoptif souffrait d’anxiété et de nervosité et avait du mal à contrôler son humeur. Mais elle a également dit qu’il était amical et qu’il s’entendait bien avec ses pairs – les affirmations selon lesquelles un voisin, des enseignants du préscolaire et un conseiller en éducation spécialisée d’une école primaire ont témoigné n’étaient pas vraies.

Kravitz a déclaré que bien qu’il ait suggéré des séances hebdomadaires pour Cruz, sa mère ne l’a amené que 15 fois sur une période de 13 mois, une décennie avant qu’il n’assassine 17 personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018.

Il a dit que c’était un problème majeur – Lynda Cruz serait d’accord pour dire que son fils avait besoin d’un traitement plus cohérent et qu’elle devait être plus cohérente dans sa discipline envers lui et son jeune demi-frère, Zachary, mais n’a pas donné suite. Elle avait 57 ans, était déprimée par la mort soudaine de son mari en 2003 et s’occupait de deux jeunes enfants « tumultueux », a-t-il dit.

Ils criaient, faisaient des crises de colère et cassaient les meubles, a-t-il dit.

“Ils l’ont élevé au rang d’art”, a déclaré Kravitz. “Nikolas a été facilement déclenché et Zachary a semblé prendre du plaisir à appuyer sur les boutons de Nikolas.”

Cela déclencherait leur mère, quelque chose que les deux garçons semblaient apprécier.

“Elle a souvent perdu son sang-froid et a fréquemment reculé devant les garçons, ce qui n’a fait qu’aggraver les problèmes”, a-t-il déclaré. Il a dit qu’il avait essayé de travailler avec elle, mais elle se sentait gênée par le comportement de ses fils et avait l’impression que les gens la jugeaient.

Les avocats de Cruz en sont au troisième jour de leur défense, espérant persuader son jury de le condamner à la perpétuité sans libération conditionnelle au lieu de la mort. Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre à 17 chefs d’accusation de meurtre au premier degré et le procès, qui a débuté le 18 juillet, n’a pour but que de déterminer sa peine.

La défense tente de surmonter le dossier de l’accusation, qui comportait une vidéo de surveillance de Cruz, alors âgé de 19 ans, fauchant des étudiants et du personnel avec un fusil semi-automatique de style AR-15 alors qu’il traquait un immeuble de trois étages pendant sept minutes, des photos des conséquences et une visite du jury au bâtiment.

Pour que Cruz reçoive une condamnation à mort, le jury doit être unanime. Si un juré vote à vie, ce sera sa peine.

La défense s’est concentrée sur les problèmes mentaux et émotionnels dont Cruz a fait preuve dès ses premiers jours. Des témoignages ont montré que sa mère biologique était une prostituée de rue qui abusait de cocaïne et d’alcool et qu’en tant qu’enfant en bas âge, il avait un retard de développement, souvent violent envers les autres enfants et taquiné et intimidé pour sa petite taille, son apparence inhabituelle et son comportement étrange.

“Il s’est démarqué comme un pouce endolori”, a déclaré Kravitz.

Il a dit que Cruz avait peur d’être abandonné à cause de la mort de son père et de son adoption et avait une “mauvaise imagination” extrêmement active.

“Il avait extrêmement peur que sa mère oublie de venir le chercher (à l’école) et qu’il soit coincé là-bas”, a déclaré Kravitz, même si cela ne s’est jamais produit.

Il a dit que Cruz présentait des signes de trouble obsessionnel-compulsif – par exemple, il devait toujours avoir exactement huit pépites de poulet.

Il a dit avoir demandé à Cruz quels seraient ses trois souhaits.

“Pokémon, un chien et plus de Pokémon”, a déclaré Kravitz.

En contre-interrogatoire, Kravitz a admis que la mère de Cruz lui avait fait suivre un traitement psychiatrique et psychologique supplémentaire et qu’elle aurait peut-être hésité à respecter les rendez-vous de son fils avec lui en raison des 87 $ par visite que son assurance exigeait.

Le procureur Jeff Marcus a demandé à Kravitz s’il y avait quelque chose à propos de Cruz quand il avait 8 ans qui aurait indiqué qu’il finirait par commettre un meurtre de masse. Il a dit non.

“J’ai travaillé avec d’autres enfants très endommagés et, à ma connaissance, aucun d’entre eux n’a jamais agi de la sorte”, a déclaré Kravitz.

