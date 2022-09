FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Les avocats du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz ont commencé lundi à monter leur dossier selon lequel l’abus d’alcool de sa mère biologique l’a laissé avec de graves problèmes de comportement qui ont finalement conduit à son meurtre de 17 personnes en 2018 à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland. .

Paul Connor, un neuropsychologue de la région de Seattle, a déclaré que les dossiers médicaux et les témoignages de témoins antérieurs montrent que Brenda Woodard a bu et consommé de la cocaïne pendant une grande partie de sa grossesse avant la naissance de Cruz en 1998. Woodard, une prostituée de Fort Lauderdale, a abandonné le bébé immédiatement après pour ses parents adoptifs, Lynda et Roger Cruz. Woodard est décédé l’année dernière.

Connor, témoignant par Zoom, a déclaré aux jurés que les personnes atteintes de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale présentaient à un jeune âge des problèmes de motricité, de contrôle des impulsions, de socialisation et d’attention – des problèmes que les témoignages de la défense précédents avaient montrés à Cruz.

Les enseignants du préscolaire de Cruz ont témoigné qu’il ne pouvait pas utiliser d’ustensiles ou courir sans tomber. On lui a diagnostiqué un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention alors qu’il était un jeune enfant et des enseignants ont témoigné qu’il était extrêmement anxieux et qu’il avait de la difficulté à se faire des amis. Il aurait de fréquentes explosions en classe et à la maison, des dossiers scolaires et des témoignages. Au collège, il faisait des menaces.

Connor a déclaré avoir mesuré le QI de Cruz à 83, ce qui, selon lui, correspond à l’intelligence légèrement inférieure à la moyenne que de nombreuses personnes ayant des problèmes d’alcoolisme fœtal obtiennent souvent.

Connor reprendra son témoignage lundi après-midi et subira ensuite un contre-interrogatoire par l’accusation.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre du meurtre de 14 étudiants et de trois membres du personnel et d’en avoir blessé 17 autres alors qu’il traquait une salle de classe de trois étages avec un fusil semi-automatique de type AR-15 le jour de la Saint-Valentin 2018. Son procès consiste uniquement à décider si l’ancien élève de Stoneman Douglas est condamné à mort ou à perpétuité sans libération conditionnelle. Pour que le jury de sept hommes et cinq femmes prononce une condamnation à mort, le vote doit être unanime.

Le procureur principal Mike Satz a terminé son affaire principale le mois dernier. Il a diffusé des vidéos de sécurité de la fusillade et a montré le fusil utilisé par Cruz. Des enseignants et des élèves ont témoigné qu’ils regardaient les autres mourir. Il a montré des photos d’autopsie graphique et de scènes de crime et a emmené les jurés dans le bâtiment clôturé, qui reste taché de sang et criblé de balles. Les parents et les conjoints ont fait des déclarations en larmes et en colère au sujet de leur perte.

Pour tenter de contrer cela, la défenseure publique adjointe Melisa McNeill et son équipe ont fait de l’histoire de Cruz la pièce maîtresse de leur dossier, en espérant qu’au moins un juré votera à vie.

Une fois que la défense aura conclu sa plaidoirie dans les semaines à venir, l’accusation présentera un dossier de réfutation avant le début des délibérations du jury.

Terry Spencer, l’Associated Press