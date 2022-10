Psychologie des couleurs : le pouvoir de la couleur sur votre humeur et votre santé mentale

Vous avez peut-être entendu parler du terme feng shui, une pratique traditionnelle chinoise consistant à organiser les meubles et la décoration de votre maison pour favoriser l’harmonie, l’équilibre et la paix. La façon dont vous décorez votre maison boîte avoir un positif ou un impact négatif sur votre humeur. Il s’avère qu’il en va de même pour la couleur de votre peinture. Bien que nous considérions généralement les couleurs de peinture comme un choix de conception, les teintes et les nuances ont le pouvoir d’influencer les sentiments qui impactent directement notre humeur. Il y a une bonne raison pour laquelle vous pouvez être attiré par certaines couleurs plus que d’autres.

Université d’État du Minnesota a mené une étude auprès de 30 étudiants de première année pour démontrer l’effet des couleurs rouges des chambres sur les niveaux de stress par rapport aux couleurs vertes des chambres. Les résultats ont montré que lorsqu’ils étaient placés dans une pièce rouge, les participants rapportaient des sentiments de stress plus élevés que ceux qui passaient leur temps dans les pièces verte et blanche.

Selon WebMD, le vert peut stimuler les émotions positives et affaiblir les émotions négatives. Le blanc semble également avoir un effet similaire. D’autre part, le rouge est lié à l’échec et au danger, provoquant des émotions plus négatives. Étant donné que nous passons tellement de temps dans la chambre à coucher, l’utilisation du pouvoir de la couleur de la peinture dans cet espace peut être bénéfique pour votre bien-être émotionnel, votre sommeil et votre santé mentale en général.

Voici les meilleures (et pas si bonnes) couleurs de peinture à utiliser dans votre maison.

Les meilleures couleurs pour votre maison

Vert

La science a montré que le vert, une couleur commune dans la nature, a un effet calmant avec la capacité de réduire les niveaux de stress et de favoriser un plus grand sentiment de positivité. Une couleur verte douce peut également aider améliorer votre concentration et efficacité.

Bleu

Les couleurs froides comme le bleu clair semblent avoir un effet calmant et soulager l’anxiété. Le bleu a même la capacité de abaisser la tension artériellesoulage les tensions et aide à soulager l’insomnie, ce qui en fait une couleur idéale pour favoriser la relaxation et la somnolence dans la chambre.

Rose clair ou blush

Les nuances douces et poussiéreuses de rose et de fard à joues sont des couleurs douces auxquelles les participants à l’étude ont bien réagi lorsqu’ils ont été traités avec thérapie par la couleur rose. Les résultats ont montré que le rose était capable de réduire les niveaux de stress chez les étudiants volontaires. Non seulement cela, mais quand Prisonniers suisses ont été placés dans une pièce peinte en rose, ils ont signalé une diminution de leur colère après seulement 15 minutes d’exposition.

Psychologie des couleurs l’experte Amy Wax dit également que le rose clair est une couleur populaire pour les cabinets de psychologues et de psychiatres, car il aide à favoriser la détente de leurs patients qui viennent pour une visite en personne.

Blanc

Nous associons couramment la couleur blanche à la propreté et à la fraîcheur. Le blanc est une autre couleur soutenue par la science capable de provoquant des sentiments de calme, paix et positivité. Cependant, essayez d’éviter les blancs ou les gris foncés qui semblent plus sombres que brillants.

Les pires couleurs pour votre maison

Malheureusement, les couleurs peuvent également jouer contre vous si vous peignez votre chambre avec une teinte stimulante à haute longueur d’onde.

Rouge

Le rouge est une couleur forte et puissante parfaite pour la cape de Superman, mais pas si appropriée pour la maison d’une personne. Il a été démontré que la couleur rouge provoque du stress, de l’anxiété, de la colère et frustration et à augmenter la tension artérielle.

Gris

Une opinion impopulaire qui pourrait ébouriffer certaines plumes : aussi neutre qu’un mur gris puisse être, ce n’est pas la couleur idéale pour toute votre maison ou votre chambre. Le gris est souvent lié à la tristesse, à la froideur et à la dépression. Le gris a été le plus utilisé comme couleur pour décrire les sentiments de anxiété et tristesse. On le trouve souvent dans les zones industrielles et le béton, et peut être sans intérêt ou ennuyeux.

Jaune vif

Celui-ci peut être surprenant, car le jaune est généralement associé à l’excitation, au bonheur et au soleil. Bien qu’il ait sa place légitime dans la nature, il devrait probablement rester hors de votre chambre.

Le jaune peut susciter des sentiments de créativité et d’énergie, mais cela est contre-productif lorsque vous essayez de dormir. De plus, de longues durées d’exposition aux tons jaunes peuvent provoquer irritation et anxiété.

Marron foncé ou noir

Les couleurs de peinture sombres peuvent faire passer une pièce ou une chambre d’invitante et apaisante à sombre et ressemblant à une grotte. Essayez d’éviter les couleurs de peinture agressives qui rendent votre pièce sombre et déprimante. Vous pouvez ressentir une baisse d’énergie, de la tristesse, de l’isolement et de la peur dans une pièce sombre ou noire. Cela peut même nuire à votre sommeil, car l’un étude ont montré que les personnes ayant des chambres marron foncé dormaient en moyenne six heures et cinq minutes par nuit au lieu des huit heures recommandées.

