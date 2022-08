Psychédéliques pour femmes et Roe v. Wade en ligne

Les psychédéliques ont un moment. Après des décennies d’interdiction et de diffamation, ils sont de plus en plus utilisés à des fins thérapeutiques. Des médicaments comme la kétamine, la MDMA et les champignons psilocybine sont étudiés dans des essais cliniques pour traiter la dépression, la toxicomanie et une gamme d’autres maladies. Et comme ces médicaments longtemps tabous font leur grand retour dans la communauté scientifique, il est possible qu’ils soient particulièrement prometteurs pour les femmes.

Est-ce le début d’un avenir meilleur pour la santé des femmes, un avenir où les troubles mentaux courants, les symptômes de douleur chronique et les sautes d’humeur intenses sont gérés par des voyages psychotropes ? Bien que les psychiatres soient optimistes, ils s’inquiètent à juste titre du potentiel d’abus. Lire l’histoire complète.

—Taylor Majewski

La dissonance cognitive de regarder la fin de Roe se dérouler en ligne

Lorsque la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade le matin du 24 juin 2022, des milliers de personnes ont entendu la décision pour la première fois en lisant SCOTUSblog, un site d’information lancé il y a 20 ans. Katie Barlow, la rédactrice média du blog, était l’une des rares correspondantes devant la caméra au moment où l’avis a été publié, le lisant à son public sur TikTok. C’était une façon appropriée d’entrer dans l’ère officielle post-Roe : sur des plateformes qui peuvent sembler si personnelles à leurs publics, même au fur et à mesure que l’histoire se déroule.

En 1973, un numéro du magazine Time parut dans les kiosques à journaux, annonçant que « l’avortement à la demande » avait été légalisé par la Cour suprême, écrasant de quelques heures l’annonce de la cour elle-même. En 2022, le téléphone pourrait encore être la façon dont vous avez appris la décision prise par six juges, mais maintenant, ce téléphone pourrait également donner une voix instantanée à des millions de personnes dont les droits ont été annulés avec leur décision. Et c’est aussi l’appareil qui pourrait nous permettre d’aider quelqu’un que nous n’avons jamais rencontré avant de voyager dans un État où l’avortement est toujours légal. Lire l’histoire complète.

—Melissa Gira Grant

Les incontournables

1 Facebook a donné les messages d’une adolescente au sujet de son avortement à la police

Les preuves sont utilisées pour la poursuivre, elle et sa mère. (Carte mère)

+ La Big Tech reste silencieuse sur les questions de confidentialité des données dans un post-Roe US. (examen de la technologie MIT)

2 Les théoriciens du complot jalonnent les urnes de vote

Ils essaient d’attraper les fraudeurs qui soumettent de faux bulletins de vote, mais la légalité d’une telle surveillance diffère d’un État à l’autre. (NYT $)

3 Ce ​​qui distingue le bitcoin des autres crypto-monnaies

D’autres pièces n’ont pas résisté au crash avec autant de succès. (Protocole)

+ C’est normal de se retirer de la révolution cryptographique. (examen de la technologie MIT)

4 Les fabricants de puces se préparent à une crise

Tout comme Joe Biden a signé le CHIPS Act. (WSJ $)

+ Le Congrès doit encore décider qui bénéficiera du financement abondant de la législation. (WP $)

+ Taïwan pousse Foxconn à abandonner ses investissements dans une société chinoise de puces. (FT $)

5 La 5G est truffée de failles de sécurité

Cela pourrait prendre des années pour le sécuriser complètement. (Filaire $)

+ Toutes les couvertures 5G ne sont pas construites de la même manière. (Police androïde)

6 La propagande russe se répand au-delà de l’Occident

C’est une tentative de justifier et d’obtenir le soutien d’autres pays pour envahir l’Ukraine. (NYT $)

+ TikTok est une “promotion de l’ombre” des vidéos téléchargées depuis la Russie. (Filaire $)

7 La navette spatiale de la NASA a un héritage troublé

50 ans après son lancement, ses réalisations n’ont d’égal que son potentiel inexploité. (Ardoise)

+ Le dernier essai en vol orbital du prototype Super Heavy de SpaceX a été un succès. (Gizmodo)

8 TikTokers “se déplacent” vers de nouvelles réalités souhaitées

Ils sont en partie motivés par le climat politique déprimant actuel. (Saisir)

+ Il n’y a toujours aucune preuve que nous vivons dans une simulation, j’en ai bien peur. (Le gardien)

9 Google veut qu’Apple corrige la messagerie texte

C’est blâmer Apple pour la guerre des bulles bleues et vertes. (Initié $)