Psychedelic Science 2023 : La plus grande conférence psychédélique de l’histoire est étonnamment saine

Cette semaine, je suis allé à la conférence Psychedelic Science à Denver, Colorado, où plus de 11 000 scientifiques, artistes, investisseurs et membres inclassables de la communauté psychédélique se sont réunis pour célébrer et scruter alors que les « murs de la prohibition commencent à s’effondrer ». les mots de Bia Labate, directeur exécutif de l’Institut Chacruna. C’est probablement la plus grande conférence sur les psychédéliques de l’histoire.

« Bienvenue dans les années 20 psychédéliques », a applaudi Rick Doblin, fondateur de l’hôte de la conférence, l’Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques, lors de l’allocution de bienvenue – tout en arborant un costume tout blanc qui pourrait aussi bien avoir été arraché à Test d’acide Kool-Aid électrique placard du chroniqueur Tom Wolfe.

La bulle de battage médiatique psychédélique concerne déjà de nombreux membres de la communauté, alors n’exagérons pas l’ampleur : plus d’un demi-million de personnes ont assisté au récent défilé célébrant la victoire des Denver Nuggets en finale de la NBA contre les Miami Heat. Comparativement, le psychédélisme reste relativement niche. Mais un échantillon de 11 000 personnes de la communauté psychédélique frappe au-dessus de son poids en créant une atmosphère palpable, colorée et toujours surprenante. Lors du discours d’ouverture de Doblin, une sorte d’effervescence collective a bourdonné dans l’auditorium. Pour beaucoup dans la salle, un rassemblement psychédélique en surface de cette taille et de cette stature était en préparation depuis des décennies. « Je ne trébuche pas – la culture bascule », a déclaré Doblin.

La culture psychédélique est de retour, mais elle a l’air un peu différente

Il est tentant d’écrire sur toutes les bizarreries qui accompagnent une foule de gens curieux de psychédélique. Et il y en avait beaucoup : des participants portant des tenues de dragon étincelantes ; un groupe de ukulélé stationné dans le couloir principal attirant une distribution tournante de passants dans une sorte de danse extatique mais étrangement relaxante ; une salle d’exposition « Deep Space » – un entrepôt éclairé au néon, vraiment – avec des cérémonies du thé et de la peinture en temps réel. À l’extérieur du centre des congrès, des centaines de personnes étaient assises sur des plaques de gazon dans toutes les postures imaginables, avec des cercles de policiers parsemant le périmètre.

Mais la véritable histoire qui me frappe est la raison de tout cela. La logistique de la conférence s’est relativement bien déroulée. Les spectateurs se sont généralement bien comportés. On ne m’a pas proposé une seule fois des substances illicites (le badge de presse autour de mon cou peut avoir quelque chose à voir avec cela). En partie, cela a du sens pour une conférence où les billets de trois jours commencent à 805 $. Malgré toutes les discussions sur l’inclusion, c’est un prix d’entrée élevé qui a sûrement éliminé une partie du plaisir. Néanmoins, cette coupe transversale de psychédélisme pourrait suggérer avec optimisme une synthèse entre la bacchanale des années 60 et l’ambiance bureaucratique directe familière à la culture de conférence d’aujourd’hui.

Pendant cette période des années 60, le psychédélisme et le gouvernement étaient en désaccord. Lors de la cérémonie d’ouverture de mercredi, Doblin a été suivi par l’ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, ainsi que par l’actuel gouverneur du Colorado, Jared Polis, qui a exprimé son soutien à la grâce pour toutes les condamnations pénales liées aux drogues psychédéliques.

Le suivant était Joshua Gordon, directeur de l’Institut national de la santé mentale. Les résultats prometteurs des essais cliniques recrutent des alliés gouvernementaux de l’autre côté de l’allée, ce qui manquait aux hippies. Les psychédéliques sont toujours illégaux au niveau fédéral, mais cela n’empêche pas les États d’adopter des lois allant de la dépénalisation de la culture, de la possession et du partage de substances psychédéliques à l’accès réglementé dans des cliniques certifiées pour toute personne de plus de 21 ans.

Réparties dans les longs couloirs du Colorado Convention Center, les sessions ont été regroupées dans l’une des 11 catégories différentes, allant de la science et des affaires à la société et à la communauté. J’ai sauté dans une pièce bondée où Hamilton Morris (le journaliste et chimiste derrière Pharmacopée de Hamilton) a relaté 90 ans de chimie de la tryptamine. La poignée de drogues psychédéliques que nous connaissons aujourd’hui – qui ont déjà provoqué un tel chahut – effleurent à peine la surface des milliers de composés psychédéliques que les chimistes découvrent. Plus tôt cette année, Jason Wallach, pharmacologue à l’Université St. John’s, a déposé un brevet sur 218 nouveaux médicaments psychédéliques, qui, espère-t-il, contribueront à compléter l’inventaire des options de traitement de la santé mentale. (Lors d’une session ultérieure sur la découverte de médicaments assistée par l’IA, Michael Cunningham, chercheur scientifique chez Gilgamesh Pharmaceuticals, a déclaré que le nombre de petites molécules potentielles encore à découvrir dépasse largement la quantité d’étoiles dans l’univers observable).



Dans l’après-midi, je suis allé écouter Robin Carhart-Harris, professeur de neurologie et chercheur de premier plan dans le domaine de la science psychédélique. Au moment de mon entrée, il décrivait comment l’activité cérébrale devient plus «entropique» sur les psychédéliques. Vous pourriez reconnaître l’entropie comme ce vers quoi la deuxième loi de la thermodynamique nous dit que l’univers tend : le désordre. En termes de cerveau, vous pouvez le considérer comme l’imprévisibilité de l’activité électrique.

L’entropie est également un thème approprié pour la conférence dans son ensemble, qui résiste autrement à être emballé dans un récit bien rangé. Tout, des tenues aux installations artistiques, est épicé d’imprévisibilité. Même le temps, qui a livré un bref épisode de grêle jeudi soir, a été surprenant. Dans le cerveau, une entropie accrue peut aider à secouer les schémas de pensée et de comportement nocifs. En tant que culture, le psychédélisme – à son meilleur – peut remplir une fonction similaire : bousculer les schémas établis, inviter des opportunités pour de nouvelles façons de nous organiser, de nos institutions et peut-être même de nos conférences universitaires.

Équilibrant la chimie et les neurosciences, la scène principale a présenté des conférenciers comme la star du football Aaron Rodgers et le rappeur/artiste Jaden Smith (comme les psychédéliques, il est un peu difficile à placer). Interrogé sur sa première expérience psychédélique, Smith a partagé qu’il avait littéralement serré un arbre dans ses bras, et à ce moment-là, il a pensé : « Oh, wow, il se passe beaucoup de choses à l’intérieur. »

L’expérience psychédélique a-t-elle des implications politiques plus larges ?

Les états psychédéliques à haute entropie qui bousculent les schémas établis, à eux seuls, n’offrent pas de voies fiables pour améliorer quoi que ce soit. C’est pourquoi les psychédéliques sont maintenant souvent associés à une thérapie, qui offre une expérience structurée pour guider l’individu vers des résultats bénéfiques. Est-il possible de structurer l’impact culturel des psychédéliques de sorte que, cette fois-ci, il ne sombre pas dans la panique morale et l’interdiction comme dans les années 60 ?

La métaphore souvent déployée ici est l’intégration. Pour les personnes prenant des psychédéliques dans des formats cliniques ou légalisés pour adultes, une séance avec un thérapeute suit généralement le lendemain du voyage pour intégrer l’expérience. À travers un certain nombre de tables rondes, les participants ont suggéré que l’intégration de l’expérience psychédélique à l’échelle culturelle nécessite un changement systémique global.

Souvent, ce genre de chose est généralement suivi de quelques vagues critiques du capitalisme ou de la recherche du profit. « N’oubliez pas », a déclaré Jamie Wheal, écrivain et co-fondateur du Flow Genome Project, « le décor et le cadre de la renaissance psychédélique est le capitalisme de marché libre. »

Les arguties sur l’imprécision de mettre de côté le paradigme économique actuel du capitalisme de marché libre, les implications politiques des psychédéliques sont un domaine de débat riche et instable. « Nos esprits façonnent nos structures sociales, et nos structures sociales façonnent nos esprits », a déclaré Justin Rosenstein, co-fondateur d’Asana, lors d’une conférence intitulée « Reconstruire la société à la lumière de la perspicacité mystique ».

Il n’y avait pas de désaccord dans la foule lorsqu’il s’agissait de mettre fin à l’interdiction des drogues psychédéliques (bien que comment cela devrait être fait est une autre histoire). Les intérêts politiques du discours psychédélique, cependant, tendent vers des sphères beaucoup plus larges. « Si nous voulons avoir une conversation sur la fin de partie de la politique en matière de drogue, la fin de partie est une transformation sociale complète », a déclaré Kassandra Frédérique, directrice exécutive de la Drug Policy Alliance. Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?

Les hippies avaient également une vision notoirement antagoniste des structures économiques dominantes. Mais leur engagement dans le discours politique n’était pas à la hauteur de la tâche de réaliser des changements significatifs.

Si la conférence était une indication, cette nouvelle itération de la culture psychédélique est plus disposée à parler le langage des institutions décisionnelles (une autre source de débat polarisé). Il y a une nouvelle dose de prudence dans l’air. Les panélistes ont discuté de l’importance absolue du consentement éclairé, des risques minces mais réels de psychose (en particulier pour les personnes ayant des antécédents familiaux) et de la valeur de la recherche clinique. Une conversation principale entre Michael Pollan et Bob Jesse (un moteur du mouvement dans les coulisses pendant des décennies) était intitulée « Tempérer les psychédéliques », dans laquelle Pollan réfléchissait aux vertus d’ouvrir des conversations sur les psychédéliques avec leurs risques. Mais si la culture psychédélique est une force d’entropie imprévisible, on ne sait jamais quelle tournure elle peut prendre ensuite.