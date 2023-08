PSV Eindhoven vs Rangers : Michael Beale savoure un « grand moment » avant le match retour des barrages de la Ligue des champions | Actualités footballistiques

Michael Beale a souligné l’importance de cette semaine pour tout le monde chez les Rangers alors qu’il cherche d’abord à amener son équipe devant le PSV Eindhoven et à se qualifier pour la Ligue des champions.

Le match aller des barrages contre l’équipe néerlandaise à Ibrox la semaine dernière s’est soldé par un match nul 2-2 et une nouvelle amélioration depuis la défaite lors de la première journée de la Premiership écossaise à Kilmarnock, confirmée à nouveau samedi avec leur victoire 2-0 sur Ross. Comté.

Beale espère que la performance complète de plus de 90 minutes qu’il recherche aura lieu au Philips Stadion mercredi soir, avant la visite du Celtic en championnat dimanche où ils pourront devancer leurs rivaux Old Firm avec une victoire.

« C’est une semaine extrêmement excitante si vous êtes un joueur ou un partisan des Rangers et je ne suis pas différent en tant qu’entraîneur », a déclaré Beale, qui a révélé que le milieu de terrain Kieran Dowell était absent en raison d’un léger problème au genou.

« Les deux matchs que nous avons à venir dans les quatre ou cinq prochains jours, c’est ce qui compte, jouer pour ce club.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Ross County et les Rangers



« Si vous ne pouvez pas en profiter et que vous ne pouvez pas saisir les opportunités qui se présentent à vous, alors vous ne méritez probablement pas d’être dans notre club.

« C’est un moment énorme. Il est important que nous donnions tout à ce match – c’est une finale, si vous voulez, dans ce sens.

« Cette équipe doit faire une grosse performance et nous avons une belle opportunité. Nous savons que nous devrons faire mieux que la semaine dernière si nous voulons nous qualifier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kris Boyd donne son avis alors que le match de qualification des Rangers pour l’UEFA Champions League contre le PSV se termine 2-2 à Ibrox



« Il n’y aura pas trop de surprises, mais nous avons beaucoup de variété parmi les positions avancées.

« Nous savons que nous devrons d’abord être forts défensivement, puis saisir nos opportunités lorsqu’elles se présenteront. »

Après s’être qualifiés pour la phase de groupes de la saison dernière, les Rangers ont perdu leurs six matches, dont une défaite 7-1 contre Liverpool, affichant ainsi le pire bilan de l’histoire de la Ligue des Champions.

Beale, cependant, a désespérément besoin d’une autre chance dans la compétition.

« Ce serait énorme [to qualify] », a-t-il déclaré. » Ce serait énorme pour le club et les fans avant tout, et pour ce groupe de joueurs qui sont désespérés de jouer à nouveau dans cette compétition.

Image:

Les Rangers ont battu le PSV Eindhoven et atteint les phases de groupes de la Ligue des Champions la saison dernière





« Pour moi et pour le staff, c’est évidemment l’objectif de la pré-saison. Nous avons un énorme test devant nous pour voir que cela devienne une réalité.

« Je crois que c’est un match dans lequel les deux équipes auront des opportunités et c’est l’équipe la plus décisive qui se qualifiera. »

Alors que le PSV Eindhoven disposait d’un week-end gratuit pour se préparer, les Rangers se sont rendus à Dingwall où Beale estime que les 90 minutes ont été bénéfiques pour son équipe.

L’ancien patron de QPR a déclaré : « De toute évidence, nous avons environ 14 ou 15 joueurs qui partent cet été et neuf nouveaux joueurs qui arrivent. Plus vous jouez de matchs, vous pensez que votre équipe deviendra plus forte.

« C’était une bonne victoire ce week-end. C’était une feuille blanche, c’était un pas dans la bonne direction en championnat et j’en étais content.

« Je suis assis ici maintenant sans aucune blessure et tout le monde est en bonne forme mentalement, je pense que c’était la bonne chose que nous ayons joué. Je pense que c’est à notre avantage que nous ayons joué ce week-end. »

Bosz ne lit rien dans la réunion précédente avant la visite des Rangers

Image:

Peter Bosz, directeur du PSV, photographié à Glasgow





Le patron du PSV Eindhoven, Peter Bosz, ne lit rien sur l’élimination de la Ligue des champions la saison dernière face aux Rangers avant le match de barrage de mercredi au Philips Stadion.

Bosz, confirmé comme manager du PSV suite à la démission de Ruud van Nistelrooy cet été, a souligné les changements intervenus dans les deux clubs.

L’homme de 59 ans a déclaré : « Je vous ai déjà dit que je n’étais pas là la saison dernière, donc pour moi, ce n’est pas du tout un problème.

« Plus vous en parlez, plus cela peut entrer dans la tête des joueurs, mais pour moi, c’est une situation complètement différente.

Image:

Les Rangers se rendent à Eindhoven avec une égalité en jeu





« Le PSV a un entraîneur différent, des joueurs différents et c’est la même chose avec les Rangers.

« Pour moi, il est important que les joueurs apprennent des erreurs qu’ils commettent et nous en avons commis quelques-unes la semaine dernière. Si nous faisons mieux, cela nous aidera beaucoup pour le match que nous allons jouer demain.

« Et donc pour moi, ce n’est pas la même situation et ce n’est pas le même match, c’est un jeu complètement nouveau, et ce n’est pas facile mais pour moi cela n’a rien à voir avec la saison dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Beale a déclaré que les Rangers traiteraient leur match retour des barrages de la Ligue des champions contre le PSV comme une finale de coupe, après avoir fait match nul 2-2 lors du premier match.



« Je suis toujours plein de confiance et je pense toujours que nous avons de bons joueurs.

« Nous avons déjà montré cette saison que nous pouvons bien jouer ensemble, nous avons des joueurs individuels qui peuvent décider du match, donc j’ai beaucoup de confiance.

« Mais d’un autre côté, nous avons vu de quoi les Rangers sont capables. Nous avons donc beaucoup de respect pour l’adversaire et nous devons être vraiment concentrés et jouer à 100 pour cent pour gagner ce match.

Image:

Les Rangers ont battu le PVS Eindhoven lors des éliminatoires de la Ligue des Champions la saison dernière





« Il y a une tension saine à chaque match, mais c’est quelque chose que vous attendez avec impatience. Ce sont les meilleurs matchs auxquels vous pouvez jouer ou gérer, alors profitons-en et espérons que nous gagnerons ce match. »

Le défenseur néerlandais Patrick van Aanholt, qui semblait sur le point de rater les deux manches du match, pourrait être disponible pour le match.

Bosz a déclaré : « Patrick van Aanholt s’entraîne avec nous alors voyons comment il s’en sort [on Tuesday] – mais ne le dites pas aux Rangers ! Après l’entraînement, je prendrai la décision. »

Boyd : les Rangers seront une menace

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kris Boyd donne son avis alors que le match de qualification des Rangers pour l’UEFA Champions League contre le PSV se termine 2-2 à Ibrox



Kris Boyd de Sky Sports :

« Dans l’ensemble, le PSV était la meilleure équipe en termes de possession, mais les Rangers semblaient une menace en contre-attaque.

« Le PSV est une bonne équipe à l’avenir, mais défensivement, ils sont faibles et les Rangers peuvent les atteindre. Ils l’ont montré et ils chercheront à faire exactement la même chose à Eindhoven la semaine prochaine.

« Il ne fait aucun doute que le PSV sera favori pour se qualifier, mais il était également à ce stade la saison dernière.

« Les Rangers devront absorber beaucoup de pression mais, en contre-attaque, ils semblent dangereux. »