PSV Eindhoven vs Arsenal – Rapport de match de football – 27 octobre 2022

Arsenal a raté une chance de décrocher une progression directe vers les 16 derniers matchs de la Ligue Europa après s’être incliné 2-0 contre le PSV Eindhoven au Philips Stadion jeudi pour laisser la première place du groupe A à décider lors du dernier tour de matches la semaine prochaine. .

Les leaders de la Premier League, qui ont déjà assuré une place dans les deux premiers, n’avaient besoin que d’un point pour être confirmés vainqueurs de groupe et éviter les éliminatoires contre une équipe qui abandonne la Ligue des champions. Mais le PSV a regardé l’équipe la plus pointue à l’avenir et a remporté une victoire méritée grâce aux buts en seconde période de Joey Veerman et du remplaçant à la mi-temps Luuk de Jong.

Arsenal prendra désormais une avance de deux points sur le PSV dans le dernier match de groupe à domicile face à l’équipe la moins bien classée de Zurich. Le PSV, qui a désormais également assuré la progression depuis la phase de groupes, se rendra à Bodo/Glimt.

Mikel Arteta a apporté six changements à l’équipe qui a fait match nul 1-1, avec Gabriel Jesus et Bukayo Saka parmi ceux partant du banc. Une aine serrée pour le gardien américain Matt Turner, cependant, signifiait que le n ° 1 régulier Aaron Ramsdale a fait sa première apparition en Ligue Europa de la saison.

Alors qu’Arsenal dominait la possession en première mi-temps, ce sont les hôtes qui étaient les plus menaçants des deux équipes.

Deux fois, le PSV a eu le ballon dans les filets dans les 45 premières minutes pour se voir refuser la tête par un hors-jeu. Tout d’abord, à la 19e minute, Cody Gakpo semblait avoir renforcé sa réputation naissante avec une belle fin de match, mais le drapeau de hors-jeu de l’arbitre assistant s’est immédiatement levé.

C’était un résultat similaire deux minutes avant la mi-temps. À cette occasion, un contrôle VAR pour hors-jeu dans la préparation a interrompu les célébrations du PSV après que Xavi Simons se soit frayé un chemin devant trois joueurs d’Arsenal au bord de la surface grâce à une combinaison d’habileté et de défense laxiste.

Mais après que l’équipe de Ruud van Nistelrooy ait commencé la seconde mi-temps en marquant le but de Ramsdale, il y avait un sentiment d’inévitabilité lorsqu’ils ont pris les devants à la 56e minute.

Le remplaçant De Jong, offrant désormais au PSV une menace plus directe en attaque, a joué un grand rôle, tenant le ballon puis le renvoyant à Veerman qui a lancé un tir du pied gauche devant Ramsdale et dans le filet d’Arsenal.

Sept minutes plus tard, l’avance du PSV était doublée. De Jong était à nouveau à l’avant-garde, s’élevant devant le Ramsdale échoué pour diriger le coin de Gakpo dans un filet non gardé à six mètres.

Le score aurait pu être encore plus unilatéral, Gakpo ayant un autre but exclu pour hors-jeu et De Jong se rapprochant à nouveau avec une chance de la tête.

Arteta s’est tourné vers Jesus et Saka pour essayer de sauver quelque chose du match sur le banc, mais ils ne pouvaient rien faire pour empêcher Arsenal de ne subir que sa deuxième défaite toutes compétitions confondues cette saison.