PSV 5 – 1Rangers

Les espoirs des Rangers d’une nouvelle campagne en Ligue des champions ont été anéantis par une démolition 5-1 contre le PSV Eindhoven.

Ismael Saibari a marqué de la tête pour donner l’avantage au PSV au total pour la première fois du match nul et en a ajouté une seconde juste après la pause.

La frappe de James Tavernier a donné une brève bouée de sauvetage aux Rangers, mais Luuk de Jong a hoché la tête quelques minutes plus tard avant que Joey Veerman n’en ajoute une autre.

Le but contre son camp de Connor Goldson a ajouté à la misère de l’équipe d’Ibrox qui n’a pas réussi à rejoindre le Celtic en phase de groupes pour une autre saison et le PSV est revenu dans la compétition d’élite européenne pour la première fois en cinq ans avec une victoire cumulée de 7-3.

Les Rangers accèdent à la phase de groupes de la Ligue Europa – une compétition dont ils ont atteint la finale en 2022.

Les Rangers se sont effondrés alors que le PSV a impressionné

Connor Goldson a marqué un but contre son camp pour les Rangers



Ce fut une performance lamentable de la part des Rangers qui ne représentaient presque aucune menace jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

L’équipe locale s’est rapidement réchauffée à la tâche et De Jong a dirigé un corner au-dessus de la barre avant que le gardien du Gers Jack Butland ne repousse un entraînement de Veerman.

À la 19e minute, l’ailier local Johan Bakayoko a lancé un centre au deuxième poteau et De Jong a dirigé de la tête alors que le PSV augmentait progressivement la pression.

Actualités de l’équipe Michael Beale a effectué deux changements dès le match aller à Ibrox. Le milieu de terrain John Lundstram et l’ailier Rabbi Matondo ont débuté, Abdallah Sima et Ryan Jack ayant abandonné.

Seul un bel arrêt de réaction de Butland a refusé Saibari à bout portant et il y a eu un contrôle VAR quelques secondes plus tard lorsqu’Ibrahim Sangare est tombé dans la surface sous un défi de Borna Barisic.

Les Rangers ont survécu, mais seulement pendant quelques instants, jusqu’à ce que Veerman se place derrière Tavernier et traverse la ligne de touche pour Saibari pour dépasser Butland à six mètres.

Le but a semblé vider la confiance des Rangers et ils ont failli se décoller à nouveau juste avant la pause lorsque la frappe en angle de Bakayoko s’est échappée du deuxième poteau.

Ismael Saibari du PSV marque pour porter le score à 1-0 contre les Rangers





Le début de seconde période n’est pas plus encourageant pour les visiteurs.

Barisic s’est blessé juste après la pause et a été remplacé par Dujon Sterling avant que les Rangers ne prennent davantage de retard.

Le centre de Jordan Teze au poteau arrière a échappé à Tavernier et De Jong a repoussé le ballon pour que Saibari se glisse dans le filet à bout portant.

Saibari est parti à la recherche de son triplé et a été refusé par un arrêt de Butland.

Sam Lammers et Danilo ont remplacé Cyriel Dessers et Nicolas Raskin et les gains ont été rapides.

James Tavernier a retiré un but pour les Rangers





Lammers a capté une passe de Cantwell et l’a frappée devant le but pour que Tavernier se dirige à quelques mètres pour donner aux visiteurs une bouée de sauvetage improbable, emportée moins de deux minutes plus tard lorsque De Jong se dirigeait de la tête sur un coup franc de Veerman.

Un entraînement de Bakayoko a été repoussé par Butland tandis qu’à l’autre bout, Matondo frappait l’extérieur du poteau avec un entraînement.

À la 78e minute, Veerman a tiré une passe de Teze devant Butland pour le numéro quatre avant que Goldson ne prenne une passe de son gardien et ne lance le ballon dans son propre filet pour terminer une soirée misérable pour l’équipe de Govan, qui doit se regrouper pour la visite d’Old Firm. du Celtic dimanche.

Beale : C’est à moi que revient la responsabilité

Le manager des Rangers, Michael Beale, a insisté sur le fait que le résultat n’aurait pas d’impact sur les plans de transfert.





Le manager des Rangers Michael Beale sur TNT Sports :

« Je suis extrêmement déçu du résultat. Sur les deux manches, nous avons eu du mal à gérer Luuk de Jong et Ibrahim Sangare. La responsabilité revient à moi.

« Nous avons joué contre une excellente équipe ce soir et je pense que cela se montrera d’ici la fin de la saison mais cela ne nous fait pas moins mal.

« Il est tôt pour cette équipe. Le PSV est une très bonne équipe mais cela n’enlève rien à la déception. La différence entre les deux équipes était certainement la qualité. »

On a également demandé à Beale si le résultat modifierait ses projets de transfert, ajoutant : « De toute façon, cela allait être une fin tranquille en termes d’ins. »

Boyd : Il ne peut y avoir aucune excuse

Kris Boyd dit que les Rangers ont été anéantis alors que leurs espoirs d’une autre campagne en Ligue des champions ont été anéantis par une démolition 5-1 contre le PSV Eindhoven.



Kris Boyd de Sky Sports affirme que les Rangers devront récupérer rapidement :

« Vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez, mais les Rangers y sont allés la saison dernière et ont gagné et les budgets étaient exactement les mêmes.

« Les gens diront que la Ligue des champions est un cran au-dessus et nous l’avons vu la saison dernière quand ils y étaient, mais cela ne veut pas dire que les Rangers ne peuvent pas entrer et concourir à ce niveau puis redescendre en Ligue Europa. .

« Ils ont été totalement anéantis aux Pays-Bas et ce sera la Ligue Europa.

« Sans Jack Butland, il aurait facilement pu être huit heures ce soir-là, il a réalisé deux ou trois arrêts fantastiques.

« Les grands matchs quand vous êtes dans de grands clubs arrivent vite et il ne peut y avoir aucune cachette dimanche contre le Celtic.

« Ibrox sera plein à craquer et ils exigeront une représentation.

« Les Rangers devront faire face aux critiques qui leur seront adressées, mais ils devront se remettre à l’entraînement pour être prêts pour dimanche. »

Et après?

Le prochain match des Rangers en Premiership écossaise aura lieu à domicile contre le Celtic dimanche, en direct sur Sky Sports. Coup d’envoi à 12h.

Ils participeront au tirage au sort des phases de groupes de la Ligue Europa qui débutera vendredi à 12 heures.