PSV 2 – Arsenal 0

Luuk de Jong en a marqué un et en a aidé un autre dans une superbe apparition en seconde période alors que le PSV battait Arsenal 2-0, les Gunners manquant la chance de s’assurer la première place du groupe A de la Ligue Europa.

Mikel Arteta a souligné l’importance de dominer le groupe avant le match, les vainqueurs se qualifiant directement pour les huitièmes de finale et contournant un match nul supplémentaire qui comprend les meilleures équipes de troisième place de la Ligue des champions – Barcelone et six fois Europa Les vainqueurs de la ligue, Séville, sont déjà dans le tirage au sort.

Mais le PSV semblait le plus susceptible de dominer le groupe – s’étant lui-même qualifié pour les huitièmes de finale grâce à la victoire tardive de Zurich contre Bodo/Glimt – et aurait également pu être hors de vue en première mi-temps, bien que leurs deux buts aient été correctement écartés pour hors-jeu.

Le premier était une belle finition de Cody Gakpo, mais le drapeau était levé. Puis, juste avant la mi-temps, le vif Xavi Simons a battu trois défenseurs d’Arsenal avant de rentrer à la maison, seulement pour l’ancien ailier d’Aston Villa Anwar El Ghazi qui a été pénalisé par VAR pour avoir été hors-jeu dans la préparation.

Image:

Cody Gakpo avait deux buts exclus pour hors-jeu, mais a récolté une passe décisive





Ruud van Nistelrooy a présenté l’attaquant de 32 ans De Jong à la pause dans ce qui s’est avéré être une décision inspirée. Il a placé Joey Veerman pour l’ouverture du score du PSV (55), repoussant Rob Holding avec peu d’effort avant de donner le ballon au milieu de terrain. Veerman est ensuite rentré chez lui alors que l’équipe néerlandaise a finalement vu un stand de but.

De Jong a ensuite marqué lui-même. Gakpo a délivré un corner, Aaron Ramsdale – faisant ses débuts européens à la place de Matt Turner blessé – a tâtonné sa tentative de coup de poing, permettant à l’attaquant du PSV de rentrer à la maison (63e).

Gakpo avait de nouveau le ballon dans le filet en seconde période, mais un autre drapeau de hors-jeu était levé, mais cela n’avait pas trop d’importance car Arsenal offrait très peu à l’autre bout.

La bataille entre les Gunners et le PSV pour la première place du groupe A se déroulera désormais dans les derniers matches de groupe jeudi prochain. Arsenal reste premier avec deux points d’avance, mais voudra une victoire totale contre Zurich pour les envoyer en huitièmes de finale.

Comment le PSV a battu Arsenal

Image:

La superbe finition de Joey Veerman place le PSV devant





Le PSV a eu les meilleures chances dès le départ. En neuf minutes, Ramsdale a fait un superbe arrêt pour nier Simons. Le joueur de 19 ans a ensuite nourri Gakpo en haut de la zone, mais le capitaine du PSV a glissé alors qu’il tentait de frapper, voyant le ballon rouler dans les bras de Ramsdale.

Gakpo a trouvé le chemin des filets avec le premier de ses deux buts refusés peu de temps après. Il a récupéré un superbe ballon traversant avec William Saliba incapable d’arrêter sa course, avant que le capitaine du PSV ne lève le ballon au-dessus du Ramsdale venant en sens inverse et dans un filet ouvert. Cependant, le drapeau était levé et le but a été exclu.

L’incident a semblé galvaniser quelque peu les Gunners alors qu’ils commençaient à voir leurs propres chances. Eddie Nketiah a réussi un bel arrêt de Walter Benitez à bout portant, avant que Gabriel Martinelli n’envoie une volée acrobatique bien au-dessus de la barre transversale.

Nouvelles de l’équipe Le PSV a effectué trois changements après avoir perdu 4-2 contre Groningen en Eredivisie. Jarrad Branthwaite, prêté à Everton, est entré dans le XI avec Philipp Mwene et Erick Gutierrez. Jordan Teze, Armando Obispo et Guus Til sont tombés sur le banc.

Arsenal a effectué cinq changements par rapport à son match nul avec Southampton ce week-end. Ben White, Gabriel, Thomas Partey, Bukayo Saka et Gabriel Jesus sont tous tombés sur le banc.

Kieran Tierney, William Saliba, Albert Sambi Lokonga, Fabio Vieira et Eddie Nketiah sont entrés, Aaron Ramsdale faisant sa première apparition européenne à la place du gardien régulier de la Ligue Europa Matt Turner, qui a été exclu pour une blessure mineure.

La fin de la première mi-temps a également été dramatique car le PSV a vu un autre but annulé pour hors-jeu. Une autre longue passe a été touchée dans le chemin de Simons par El Ghazi. L’adolescent a ensuite utilisé un jeu de jambes sublime pour dépasser Kieran Tierney, Holding et Saliba avant de rentrer à la maison. Mais après un peu d’attente, VAR a exclu la grève.

Arsenal aurait pu porter le coup ultime avec un but en retard. Cependant, après un coup soigné de Martinelli, l’effort percutant de Martin Odegaard a été habilement repoussé par Benitez avec le dernier coup de pied de la mi-temps.

Image:

Arsenal devra battre Zurich jeudi prochain pour s’assurer la première place du groupe A





La seconde mi-temps a commencé avec des occasions aux deux extrémités – Nketiah et Tierney tirant largement avant un impressionnant double arrêt de Ramsdale – mais le PSV a finalement pris les devants avec la frappe encochée de Veerman, puis l’a rapidement doublée grâce à la tête de De Jong.

Les Néerlandais auraient pu en ajouter un autre également, mais la règle du hors-jeu était encore une fois leur ennemi juré. Dans l’un de leurs meilleurs mouvements, Simons a avancé, attendant du soutien avant de choisir Ibrahim Sangare à sa droite. Il a ensuite balayé un magnifique ballon dans la zone pour Gakpo, que l’attaquant a envoyé. Mais le drapeau était à nouveau correctement levé.

De Jong, Simons et Gakpo ont continué à tester Arsenal à l’arrière, mais les Gunners auraient pu se donner un espoir tardif de récupérer un point. Nketiah a tiré vers le but à bout portant, réalisant un bel arrêt de Walter Benitez. Avec l’attaquant et Gabriel Jesus cachés, Jarrad Branthwaite, prêté par Everton, était en travers pour mettre le ballon large, prenant un coup de pied dans la jambe dans le processus.

Mais le PSV valait certainement sa victoire car Arsenal n’a subi que sa deuxième défaite de la saison et la première en Ligue Europa.

Homme du match – Luuk de Jong

C’est difficile de se souvenir d’un joueur qui a fait un tel impact à la mi-temps, mais c’était à 45 superbes minutes de l’attaquant. C’était juste la performance dont il avait besoin alors qu’il revenait d’une blessure.

Notes des joueurs PSV : Benitez (6), Mwene (6), Ramalho (7), Branthwaite (6), Max (6), Veerman (7), Sangare (7), Gutierrez (7), Simons (8), El Ghazi (6) , Gakpo (8). Sous-marins utilisés : De Jong (8), Madueke (n/a), Til (n/a), Teze (n/a), Mauro Junior (n/a). Arsenal: Ramsdale (6), Tomiyasu (6), Holding (5), Saliba (5), Tierney (6), Lokonga (5), Xhaka (6), Odegaard (7), Vieira (6), Nketiah (6), Martinelli (6). Sous-marins utilisés : Partey (5), Saka (5), Jésus (6), Blanc (6), Gabriel (6). Homme du match: Luuk de Jong.

Statistiques Opta – Le talent offensif du PSV

Arsenal n’a subi que sa deuxième défaite à l’extérieur en phase de groupes de l’UEFA Europa League (P15 W11 D2 L2) et la première depuis novembre 2017 contre le 1. FC Köln (1-0).

Seuls Cody Gakpo (27 – 13 buts, 14 passes décisives) et Xavi Simons (13 – 10 buts, 3 passes décisives) ont plus d’implications dans les buts du PSV cette saison que Joey Veerman (12 – 7 buts, 5 passes décisives).

Le remplaçant Luuk de Jong a marqué et aidé dans un seul match européen pour la quatrième fois et pour la première fois depuis septembre 2016 contre Rostov en Ligue des champions de l’UFEA.

Et après?

Arsenal est de retour en Premier League dimanche face à Nottingham Forest aux Emirats; coup d’envoi 14h. Leur dernier match de la phase de groupes de la Ligue Europa est contre Zurich le jeudi 3 novembre.

Le PSV affrontera le NEC Nijmegen dimanche en Eredivisie, avant son dernier match de la phase de groupes de la Ligue Europa contre Bodo/Glimt jeudi.