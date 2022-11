Psilocybine : Une dose unique atténue la dépression sévère, selon une étude

Une dose unique d’une version synthétique du composant psychotrope des champignons magiques, la psilocybine, a amélioré la dépression chez les personnes atteintes d’une forme de la maladie résistante au traitement, selon une nouvelle étude.

L’essai clinique randomisé en double aveugle, que les auteurs ont appelé “le plus grand du genre”, a comparé les résultats d’une dose de 25 milligrammes à une dose de 10 milligrammes et 1 milligramme d’une psilocybine synthétique, COMP360, administrée dans le présence de thérapeutes formés.

Les résultats de l’étude, publiés mercredi dans le New England Journal of Medicine, ont trouvé “une réponse immédiate, rapide, à action rapide et soutenue à 25 milligrammes (de COMP360)”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Guy Goodwin, professeur émérite de psychiatrie. à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni.

“Ce médicament peut être extrait de champignons magiques, mais ce n’est pas ainsi que notre composé est généré. Il est synthétisé dans un processus purement chimique pour produire une forme cristalline”, a déclaré Goodwin, qui est le médecin-chef de COMPASS Pathways, la société qui fabrique COMP360 et a mené l’étude.

Les experts dans le domaine ont trouvé les résultats de l’étude prometteurs.

“Ils ont clairement trouvé un effet dose et une amélioration cliniquement significative en seulement trois semaines”, a déclaré le Dr Matthew Johnson, professeur de psychédéliques et de conscience à Johns Hopkins Medicine à Baltimore. Il n’a pas participé à la nouvelle étude.

“Si vous étiez dans le groupe 25 milligrammes, vous étiez presque trois fois plus susceptible de répondre que si vous étiez dans le groupe 1 milligramme”, a déclaré Johnson, co-auteur des directives de sécurité pour la recherche psychédélique en 2008.

La réponse rapide au traitement était également remarquable.

“L’effet maximal (a été) observé le lendemain du traitement. Cela contraste avec les antidépresseurs standard, qui mettent plusieurs semaines à atteindre un effet maximal”, a déclaré le Dr Anthony Cleare, professeur de psychopharmacologie et de troubles affectifs au King’s College de Londres, dans une déclaration. Il n’a pas participé à l’étude.

Cependant, il existe un certain nombre de questions qui nécessitent une étude plus approfondie avant que ce médicament ne soit disponible pour un usage clinique, ont déclaré des experts.

“Les effets ont commencé à s’estomper au bout de trois mois, et nous devons savoir comment empêcher au mieux la dépression de revenir”, a déclaré Cleare, ajoutant que l’on n’en sait pas encore assez sur les effets secondaires potentiels.

“Bien que le profil de sécurité semble encourageant dans l’ensemble, une grande prudence est évidemment nécessaire lors de l’utilisation de substances psychoactives telles que la psilocybine. Des études plus importantes sont en cours qui, nous l’espérons, aideront à répondre à ces problèmes”, a-t-il déclaré.

Les avantages se sont estompés

L’essai clinique s’est déroulé sur 22 sites aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans sept pays d’Europe. L’étude a été conçue pour tester l’innocuité de différentes doses de la version exclusive de la psilocybine.

Les 233 participants à l’étude souffraient de dépression résistante au traitement, qui ne peut être diagnostiquée qu’après qu’une personne ne réponde pas à deux cures d’antidépresseurs. Sur les 9 millions de personnes aux États-Unis souffrant de dépression médicalement traitée, 3 millions de patients sont résistants au traitement, selon des études. Dans le monde, quelque 100 millions de personnes souffrent de dépression résistante au traitement, a déclaré Goodwin.

Les personnes atteintes de la maladie courent un risque élevé de maladie physique, d’invalidité, d’hospitalisation et de suicide, selon l’étude.

Tous les participants à l’étude sous antidépresseurs devaient se sevrer de ces médicaments avant le début de l’essai. Le traitement psychédélique ne fonctionne pas sur les personnes qui prennent activement des antidépresseurs – les récepteurs où les psychédéliques se fixent dans le cerveau sont déjà inondés de sérotonine provenant de leurs médicaments psychotropes actuels.

“Les participants ont été priés de ne pas suivre de traitement antidépresseur pendant les 3 premières semaines après l’administration du médicament d’essai; cependant, ces médicaments pourraient être commencés à tout moment pendant l’essai s’ils étaient jugés cliniquement nécessaires par un médecin investigateur”, indique l’étude.

La gravité de la dépression pour chaque personne a été évaluée la veille du traitement à l’aide d’une échelle psychologique largement utilisée par les cliniciens. Des conseillers formés pour offrir un soutien psychologique étaient présents lors des voyages psychédéliques, qui ont duré entre six et huit heures. Les participants ont également reçu deux autres séances de thérapie au cours de la première semaine, selon l’étude.

Les niveaux de dépression ont été documentés le lendemain du “voyage” et cinq autres fois sur une période de 12 semaines. Environ 37% des personnes qui ont pris la dose de 25 milligrammes ont montré une amélioration. En fait, 29% étaient considérés comme en rémission à la troisième semaine, selon l’étude.

À la semaine 12, cependant, l’impact positif sur les symptômes dépressifs avait diminué et n’avait plus atteint un niveau de signification statistique, selon l’étude.

« L’incidence de la réponse soutenue à la semaine 12 était de 20 % dans le groupe 25 mg, 5 % dans le groupe 10 mg et 10 % dans le groupe 1 mg », a écrit le psychobiologiste Dr. Bertha Madras, directrice du laboratoire de neurobiologie de la toxicomanie à l’hôpital McLean de la Harvard Medical School à Belmont, Massachusetts, dans un éditorial d’accompagnement. Elle n’a pas participé à l’étude.

“C’est ne pas un taux de réponse spectaculaire pour un traitement psychiatrique… et nous nous attendons à ce que cela s’aggrave sur une période de suivi plus longue”, a déclaré Dr Ravi Das, professeur agrégé de méthodes de recherche en psychologie de l’éducation et de statistiques à l’University College London par email. Lui qui n’a pas participé à l’étude.

En outre, “il y avait un nombre inégal de patients gravement déprimés dans chaque groupe ; avec beaucoup moins de personnes gravement déprimées dans le groupe à dose apparente “efficace” (25 mg)”, a déclaré Das dans un communiqué. “Cela ne semble pas être reconnu dans le journal.”

Profil de sécurité

Les maux de tête, les nausées, la fatigue et les étourdissements ont tourmenté 77 % des participants à l’étude et sont survenus à tous les niveaux de dosage, ce qui, selon les experts, est une réponse typique le jour de l’administration de la psilocybine.

Un petit nombre de personnes dans les trois groupes posologiques ont eu des pensées suicidaires ou se sont blessées au cours de la période de suivi de 12 semaines, selon l’étude. Au cours des trois premières semaines seulement, deux personnes du groupe des 25 milligrammes ont pensé au suicide et deux se sont intentionnellement blessées. Deux personnes du groupe 10 milligrammes étaient suicidaires, une s’est automutilée et une a été hospitalisée pour dépression sévère, selon l’étude.

Ces comportements sont “courants dans les études sur la dépression résistante au traitement – la plupart des cas sont survenus plus d’une semaine après la session de psilocybine COMP360”, a déclaré la société.

“N’oubliez pas qu’il s’agit de personnes dont on a évalué qu’elles n’étaient pas à risque significatif de suicide lorsqu’elles sont entrées dans l’essai. Les chiffres étaient assez faibles, mais c’est quelque chose qui devra être soigneusement pris en compte dans tout essai ultérieur, », a déclaré Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, une université de recherche publique britannique.

Les résultats de l’étude sont prometteurs, mais de nombreuses questions demeurent et on ne sait pas si ce médicament serait efficace pour différents types de dépression, a déclaré McConway, qui n’a pas participé à l’étude.

“Ils ne peuvent pas nous dire à quel point ce traitement thérapeutique à base de psilocybine plus est efficace par rapport à d’autres traitements médicamenteux ou non médicamenteux existants pour la dépression”, a déclaré McConway, notant que c’était la prochaine étape des essais de suivi.