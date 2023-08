PSG vs Toulouse Streaming de football en direct pour le match de Ligue 1: comment regarder la couverture PSG vs Toulouse à la télévision et en ligne

Le Paris Saint-Germain (PSG) affrontera Toulouse pour son deuxième match de Ligue 1 de la saison. Le PSG cherchera à défendre sa couronne de champion de France en titre cette saison.

Le choc de la Ligue 1 aura lieu au Stade Municipal le 20 août. Le PSG et Toulouse devaient également s’affronter lors de la finale des Trophées des Champions. Cependant, le président de la LFP, Vincent Labrune, a annoncé que le match n’aurait pas lieu en Thaïlande après que l’organisateur thaïlandais Fresh Air Festival a renoncé à accueillir la compétition.

Le PSG a disputé cinq matchs lors de sa pré-saison, ne remportant que deux matchs contre Le Havre et Jeonbuk. L’équipe française a subi des défaites aux mains de Cerezo Osaka et de l’Inter Milan. Ils ont fait match nul un match contre Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Le PSG a ouvert sa campagne de Ligue 1 2023/24 par un match nul face à Lorient. Le PSG a été en mauvaise posture récemment car il lui manque des joueurs clés, notamment Kylian Mbappe et Neymar.

Toulouse a connu une pré-saison moyenne qui les a vus jouer cinq matchs en gagnant deux, en perdant deux et en faisant match nul. Malgré leurs défaites, Toulouse a réussi à construire une forme gagnante de trois matches avec sa dernière victoire contre Nantes lors d’un match de Ligue 1.

Malgré la mauvaise forme du PSG, ils sont les favoris pour remporter leur match de Ligue 1 dimanche. Il faudra une performance miraculeuse hors de Toulouse pour couler les géants français.

Avant le match de Ligue 1 entre le PSG et Toulouse ; voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue 1 entre le PSG et Toulouse ?

Le match de Ligue 1 entre le PSG et Toulouse se jouera le 20 août, dimanche.

Où se jouera le match de Ligue 1 PSG vs Toulouse ?

Le match de Ligue 1 entre le PSG et Toulouse se jouera au Stade Municipal.

A quelle heure débutera le match de Ligue 1 entre le PSG et Toulouse ?

Le match de Ligue 1 entre le PSG et Toulouse débutera à 00h30 IST le dimanche 20 août.

Quelles chaînes TV diffuseront le match PSG-Toulouse en Ligue 1 ?

Le match PSG vs Toulouse sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder le match PSG-Toulouse Ligue 1 en direct et en direct ?

Le match PSG vs Toulouse sera diffusé en direct sur l’application et le site Web VOOT et JioCinema.

Quels sont les onze probables du PSG et de Toulouse pour le match de Ligue 1 ?

Onze probable du PSG : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Kiempembe, Marquinhos, Lucas Hernandez, Marco Verratti, Carlos Soler, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-in, Hugo Ekitike

Toulouse Probable XI : Guillaume Restes, Mikkel Desler, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen, Moussa Diarra, Vincent Sierro, Cristian Casseres Jr, Denis Genreau, Zakaria Aboukhal, Thijs Dallinga, Gabriel Suazo