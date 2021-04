Pronostic PSG vs BAY Dream11 et conseils pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League d’aujourd’hui, étape 2: Le PSG affrontera le blitzkrieg du Bayern Munich alors que les deux équipes verrouillent à nouveau les cornes en quart de finale de la Ligue des champions. C’est le match retour et les hôtes entreront dans ce match en tête 3-2 au total.

Ce que cela signifie, c’est que le PSG sera à bout même s’il tient un match nul et ce sera la deuxième fois sur le rebond qu’il sera en demi-finale de cette compétition. Pour eux, Angel Di Maria et Neymar seront tous les deux de retour et formeront le front offensif en faisant équipe avec Kylian Mbappe.

Le Bayern Munich, quant à lui, sera privé de toute une série de joueurs dont Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Sule et Corentin Tolisso. Ceux-ci mettront beaucoup de pression sur Hansi Flick car il doit creuser profondément dans ses ressources. Leroy Sane, Thomas Muller et Kingsley Coman formeront la formation offensive et cela devrait donner un peu d’espoir aux Bavarois.

Le match de l’UEFA Champions League 2020-21 Paris Saint-Germain vs Bayern Munich débutera à 12h30 IST.

PSG vs BAY UEFA Champions League 2020-21, Paris Saint-Germain vs Bayern Munich en direct

Le match Paris Saint-Germain vs Bayern Munich sera retransmis sur le réseau Sony Sports. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur l’application Sony LIV.

PSG vs BAY Dream11 Team: Détails du match

Mercredi 14 mars – 00 h 30, heure normale de l’Inde (IST)

Suggestion de l’équipe PSG vs BAY Dream11

Capitaine: Angel di Maria

Vice-capitaine: Chupo-Moting

Gardien de but: Keylor Navas

Défenseurs: Presnel Kimpembe, Marquinhos, David Alaba, Niklas Sule

Milieux de terrain: Idrissa Gueye, Ander Herrera, Joshua Kimmich, Leon Goretzka

Attaquants: Angel di Maria, Leroy Sane

PSG vs BMU UEFA Champions League 2020-21 Paris Saint-Germain possible départ vs Bayern Munich: Keylor Navas; Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thilo Kehrer; Idrissa Gueye, Ander Herrera; Kylian Mbappe, Neymar, Angel di Maria; Moise Kean

PSG vs BMU, UEFA Champions League 2020-21 Bayern Munich possible départ vs Paris Saint-Germain: Manuel Neuer; Alphonso Davies, David Alaba, Niklas Sule, Benjamin Pavard; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Thomas Muller, Leroy Sane, Kingsley Coman; Chupo-Moting

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici