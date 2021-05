PSG et Mbappe cherchent plus de magie à Manchester mais Man City est leur test le plus difficile

Même ville, mêmes habitudes. A la veille du plus gros match de leur saison. – une demi-finale de Ligue des champions, match retour, contre Manchester City, qui détient une avance cumulée de 2-1 – Le Paris Saint-Germain a décidé de garder le même rythme que la dernière fois qu’il se dirigeait vers le nord-ouest de l’Angleterre.

Lorsque le super-club français a affronté Manchester United en phase de groupes de la Ligue des champions à Old Trafford en décembre, ils ont séjourné à l’hôtel Lowry dans le centre-ville et Marco Verratti a répondu aux questions de la chaîne française RMC la veille du match. Ils ont gagné 3-1, dans ce qui est devenu un moment déterminant de leur saison. Donc, avant le choc de mardi avec Manchester City, ils sont de retour dans le Lowry, Verratti étant à nouveau proposé pour des interviews.

Evidemment, toute l’opération du PSG espère le même résultat victorieux, qui les verrait se qualifier pour une deuxième finale successive de Ligue des champions. Cela dit, il y a une différence notable dans leurs préparatifs: le manager. Thomas Tuchel a été limogé 22 jours après cette victoire phare au Théâtre des rêves, mais Mauricio Pochettino s’appuiera sur la même recette de préparation et de routine pour tenter de reproduire la performance que les Parisiens ont réalisée contre Anthony Martial & Co.

Ce soir-là, l’esprit de l’équipe et leur intensité collective étaient magnifiques. Le PSG a bien utilisé le ballon, créé des occasions, a tenté sa chance et a également résisté à la tempête. Ils devront recommencer, et plus encore, s’ils veulent réserver leur place en finale.

Pour battre City par une marge de deux buts ou obtenir une victoire avec un score plus élevé que 2-1, Pochettino – à son retour en Angleterre et dans un stade où il a déjà brisé le cœur de Pep Guardiola avec Tottenham Hotspur dans cette compétition – – devra mettre sa tactique à sa place. Verratti et Leandro Paredes devront être assez forts pour faire face à la pression de l’équipe locale. Angel Di Maria, Kylian Mbappe et Neymar devront être cliniques et bien combiner. Ensuite, il y a Julian Draxler, qui pourrait être l’invité surprise de la soirée de mardi. Chaque fois qu’il a commencé pour le PSG en Europe, sa polyvalence a été un atout et il a bien performé, notamment à Barcelone et au Bayern Munich plus tôt dans la compétition.

Un autre facteur joue également en faveur du PSG: jouer à l’extérieur, ce que le PSG a fait de manière impressionnante cette saison en Ligue des champions. Que ce soit à Old Trafford, au Camp Nou ou à l’Allianz Arena, les Parisiens ont profité de ces occasions – et de la pression qu’elles apportent – pour tirer le meilleur d’eux-mêmes et remporter d’énormes victoires.

Pourtant, la forme physique de Mbappe est un souci. Il n’était pas en pleine forme lors de la défaite au match aller et s’est reposé le week-end alors que ses coéquipiers ont eu du mal à battre Lens. L’Etihad est un stade spécial pour le vainqueur de la Coupe du monde de France. C’est là qu’il s’est annoncé au monde, en février 2017 à l’âge de 18 ans, avec l’AS Monaco alors qu’il déchirait City pendant 45 minutes en huitièmes de finale de Ligue des champions. L’attaquant né et élevé à Paris a 22 ans. maintenant et un bien meilleur joueur, mais une performance répétée ferait juste l’affaire pour le PSG.

Kylian Mbappe et le PSG devront recréer un peu de magie de Manchester pour renverser leur demi-finale contre City. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP via Getty Images

City est une équipe différente de celle de l’équipe United battue par le PSG en décembre, bien sûr, avec des qualités différentes, et il y a certainement plus en jeu pour eux dans cette demi-finale que dans n’importe quel autre match de l’histoire du club.

Cette équipe et ce personnel technique pourraient consolider davantage leur légende dans les annales de City en se qualifiant pour leur toute première finale de Ligue des champions. Treize ans après le rachat par Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, et plus d’un milliard de dollars dépensés pour faire de ce club un prétendant régulier aux plus gros prix, cinq ans après l’arrivée de Pep Guardiola et cinq ans après avoir perdu face au Real Madrid dans leur dernière – et unique – apparition à ce stade, ils sont dans un jeu de leur Saint Graal: être couronnés rois d’Europe. Et quelques jours seulement après leur match contre le PSG, City pourrait également être oint champion de Premier League pour la troisième fois au cours des quatre dernières années.

Guardiola a été intelligent dans ses préparatifs, déclarant lors de la conférence de presse de lundi que « je n’ai pas dit un mot à leur sujet » et que Man City doit « se concentrer uniquement sur ce que nous devons faire », mais la pression est là. Vous pouvez imaginer à quel point la Coupe d’Europe signifierait pour le manager, les joueurs, les fans et le club. Ils sont si proches.

Man City a traversé sa campagne européenne jusqu’à présent, traversant la phase de groupes (contre le FC Porto, l’Olympiakos et Marseille), battant une équipe naïve et inexpérimentée du Borussia Monchengladbach et contrôlant Erling Haaland pour assommer le Borussia Dortmund avec autorité. La semaine dernière, ils ont gagné à Paris avec deux buts chanceux, mais un résultat mérité par leur forte réaction après la mi-temps après une première mi-temps au cours de laquelle ils ont eu la chance de rentrer à peine 1-0. Cette étape retour sera très différente.

Les attentes d’être si proches de la finale pourraient-elles s’avérer difficiles à gérer et à atteindre finalement? Peut-être. Au coup d’envoi mardi, l’équipe de Guardiola espérera ses chances de clore le match. Mais nous avons vu dans la première moitié du match aller, alors qu’il restait encore beaucoup de football à jouer, que la pression les atteignait, ce que Guardiola a même admis après ce match.

Cela pourrait-il se reproduire? Man City joue avec beaucoup de confiance et de certitude. Ils savent jouer leur jeu et gagner. Samedi à Crystal Palace, avec une équipe très réservée, ils ont enregistré leur 32e victoire lors de leurs 35 derniers matchs (toutes compétitions confondues). Leur force est de fatiguer mentalement l’adversaire quand ils ont le ballon, de le garder autant que possible et de restreindre les options avec leur pression implacable quand ils ne le font pas. C’est ce qu’ils ont fait à Paris dans les 45 dernières minutes. Ils ont forcé le PSG à faire des erreurs, ils ne les ont pas laissés jouer de l’arrière et amener le ballon à Neymar ou Mbappe.

La façon dont ils ont tenu Mbappe silencieux en particulier était impressionnante: pour la première fois de sa carrière, il n’a pas réussi à enregistrer un seul coup dans un match de Ligue des champions. Mais il repartira mardi, contre Guardiola, contre Kevin De Bruyne, contre le reste de l’équipe de la City. Contre vents et marées. Ou, comme l’a dit Neymar, «avec 1% de chances de se qualifier, mais 99% de foi».