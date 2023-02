PSG et Lionel Messi encore loin d’un nouvel accord

La fenêtre de transfert de janvier est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais les équipes se tournent vers l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: PSG, Messi toujours loin d’un nouvel accord

Paris Saint Germain et Lionel Messi ont encore du chemin à faire avant d’accepter une nouvelle prolongation de contrat, selon L’Équipe.

Jorge Messi, le père de Lionel qui est également l’agent de son fils, s’est entretenu mercredi avec le PSG au cours duquel le club a révélé qu’il envisageait de réduire le salaire du capitaine argentin. Cela a créé un niveau d’incertitude quant à l’avenir de Messi au Parc des Princes au milieu de l’intérêt de l’Inter Miami de la Major League Soccer.

Miami est devenu un point d’atterrissage potentiel pour Messi après la victoire de l’Argentine sur la France lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Son contrat au PSG se termine cet été, ce qui signifie qu’il pourrait signer avec n’importe quel club en tant qu’agent libre.

Des rapports précédents ont également indiqué que l’avenir du joueur de 35 ans au PSG dépendra de ses performances en Ligue des champions. Le PSG perd 1-0 face au Bayern Munich après la défaite de mardi au match aller en huitièmes de finale de la compétition.

Le rapport intervient après que des sources ont déclaré à ESPN que le président du PSG Nasser al Khelaifi et le copropriétaire de Chelsea Todd Boehly se sont rencontrés mardi à Paris pour discuter d’un transfert potentiel de Neymar. Le meneur de jeu brésilien de 31 ans est sous contrat au PSG jusqu’en juin 2027 et gagne 30 millions d’euros par an, mais il est actuellement en disgrâce auprès des dirigeants de la Ligue 1.

Lionel Messi pourrait-il quitter le PSG en fin de saison ? Xavier Lainé/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– La situation de Pierre-Emerick Aubameyang est surveillé par Barcelone, révèle sport. L’attaquant de Chelsea a récemment été lié à un transfert en MLS, mais il semblerait qu’il souhaite rester en Europe, son transfert de rêve étant considéré comme un retour au Camp Nou. Aubameyang, 33 ans, était prêt à accepter un bas salaire pour retourner aux côtés de Xavi Hernandez en janvier, et le dernier en date indique qu’ils seraient intéressés à l’acquérir sur un transfert gratuit cet été.

– Manchester United préparent une offre pour l’attaquant de Napoli Victor Osimhencomprend Calciomercato. Alors que l’équipe d’Erik ten Hag poursuit sa recherche d’un attaquant, la dernière en date indique qu’elle est maintenant prête à faire une proposition d’une valeur de 107 millions de livres sterling dans l’espoir de tenter le joueur de 24 ans à Old Trafford. Il est resté dans une forme impressionnante cette saison, ayant contribué à 20 buts en 18 matchs de Serie A.

– milieu de terrain de Chelsea Monture de maçon recherche la parité avec certains des plus hauts revenus du club s’il veut signer de nouveaux mandats à Stamford Bridge, déclare Initié du football. L’accord actuel du joueur de 24 ans d’une valeur de 80 000 £ par semaine entrera dans sa dernière année cet été, et Liverpool et la Juventus ont déjà manifesté leur intérêt. Si les Bleus veulent garder leur diplômé de l’académie, ils devront peut-être proposer un contrat d’une valeur d’environ 250 000 £ par semaine pour le garder.

– Les clubs de LaLiga, de Serie A et de Bundesliga surveillent l’arrière gauche de Mayence Aaron Martinécrit Fabrice Romano. Le joueur de 25 ans a été un joueur clé cette saison, avec cinq contributions de buts en 17 matches de championnat, et il est rapporté qu’il a pris la décision de ne pas renouveler son contrat avant son expiration imminente cet été.