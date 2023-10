PSG contre Manchester United : Ligue des champions féminine – en direct

maintenant 14h41 HAE 35 minutes : United concède un coup franc, à environ 30 mètres et au centre. La tentative de centre de Baltimore depuis les profondeurs échappe aux défenseurs centraux qui ont couru vers le haut du terrain et passe derrière pour un coup de pied de but.



il y a 2 mois 14h39 HAE 33 minutes : Un autre dégagement de dernier recours empêche le centre bas de Baltimore de trouver une coéquipière après avoir devancé Blundell. United s’accroche un peu maintenant, mais le centre de Geyoro est dirigé par Martens.



il y a 3 mois 14h38 HAE 32 minutes : Karchaoui cherche à jouer à Chawinga mais Rivière obtient une botte pour dégager un corner. United s’en sort mais le PSG revient…



il y a 5 mois 14h36 HAE 30 min: La passe en retrait de Groenen est ratée, mais Malard ne parvient pas à y accéder à temps. United remporte un corner, le tir de Zelem bascule dans une zone dangereuse, mais le PSG parvient à dégager.



il y a 8 mois 14h33 HAE 27 minutes : Korbin Albert, qui change occasionnellement de Karchaoui et apparaît sur le côté gauche, lance un centre que réclame Earps. Le rythme a un peu ralenti alors que United tente de se regrouper.



il y a 10 minutes 14h31 HAE 25 minutes : Geyse est pris hors-jeu alors que United tente de s’échapper. Juste pour clarifier, c’est Lieke Martens qui a marqué le premier match du PSG – mon fil l’a initialement attribué à Karchaoui.



il y a 13 mois 14h28 HAE 23 minutes : Une période de possession pour les défenseurs du PSG, avant que Clare Hunt ne dépasse le défi de Geyse et cherche à nouveau Chawinga avec le long ballon. C’est excessif cette fois, et même si Geyse reste couchée un moment, elle semble prête à continuer.



il y a 14 mois 14h27 HAE 21 minutes : Lieke Martens est signalée hors-jeu. En Allemagne, Wolfsburg est toujours mené à un but du Paris FC et à cinq minutes de la sortie.



il y a 15 mois 14h26 HAE 20 minutes : Geyse cause plus de problèmes à la défense du PSG et choisit Naalsund, qui lâche le ballon plutôt que d’essayer de se retourner et de tirer, permettant aux hôtes de revenir en nombre.



il y a 16 mois 14h25 HAE 19 minutes : Le rythme de Tabitha Chawinga, chassant un long ballon sur la gauche, a profité à la défense de United et a permis à l’attaquant de tirer. Sous un angle fermé, Earps réussit bien à sauver du pied mais le rebond est récupéré par Martens, qui prend une touche et décoche le rebond à l’intérieur du premier poteau !

il y a 18 mois 14h23 HAE BUT! PSG 1-0 Man Utd (2-1 au total) – Martens 18′ Un but précoce semblait inévitable dans un début aussi ouvert, et ce sont les hôtes qui l’ont obtenu, Lieke Martens terminant bien au rebond ! Lieke Martens du Paris Saint-Germain marque le premier but. Photographie : Mike Hewitt/Getty Images Et fait la fête. Photographie : Dave Winter/Shutterstock

il y a 20 min 14h21 HAE 15 minutes: United va à nouveau directement au comptoir avec Millie Turner qui lance le mouvement avec un mouvement vers le haut du terrain. Leah Galton trouve de l’espace sur la gauche, mais revient sur Geyse bien marqué, alors qu’elle aurait peut-être dû tirer…



il y a 20 min 14h20 HAE 14 minutes : Sur un coup franc du PSG, une passe transversale lâche atterrit sur Karchaoui, qui se tortille devant un défenseur avant que son tir bas ne soit chargé.



il y a 22 mois 14h19 HAE 12 minutes : … qui est dévié au-delà de Toone, affalé en bordure de la surface, permettant au PSG de breaker. Rivière est de retour à couvert, Earps lance et le ballon est dirigé vers Geyse, dont le tir sous un angle fermé n’est pas loin. Des trucs de bout en bout, des premières portes.



il y a 23 mois 14h18 HAE 11 minutes : Des soucis défensifs pour United, mais ils semblent capables de troubler le PSG à l’autre bout. Blundell s’associe bien avec Galton, dont le centre échappe à Toone au second poteau. Coin …



il y a 25 min 14h16 HAE 9 minutes : Un véritable déchaînement pour United ici ! Un long ballon vers Chawinga, qui est bien couvert par Le Tissier et Rivière – mais elle bat les deux pour le rythme et alors qu’Earps charge, elle contourne le gardien. Le but semble certain mais le pied gauche de Chawinga est mal touché et Le Tissier parvient à revenir et à bloquer le tir ! Tabitha Chawinga du PSG dépasse Mary Earps de Manchester United. Photographie : Dave Winter/Shutterstock

il y a 28 mois 14h13 HAE 8 minutes : Sandy Baltimore a une autre chance contre la défense de United, mais ne parvient pas à se connecter avec un coéquipier. Cela a été un début très rapide.

il y a 28 mois 14h13 HAE 7 minutes : Geyse récupère le ballon et, bien qu’isolée, se contente de continuer à courir vers les défenseurs avant d’être finalement refermée à l’entrée de la surface par De Almeida.



il y a 29 mois 14h12 HAE 6 minutes : Baltimore semble susceptible de donner à Hannah Blundell une soirée chargée et dépasse l’arrière gauche pour relever un centre dirigé par Jayde Riviere.



il y a 31 mois 14h09 HAE 4 minutes : Geyse tourne son marqueur et passe le ballon à gauche à Toone, dont le centre est coupé. Le PSG fait le break, avec un centre en profondeur de Le Guilly dégagé avec des numéros dans la surface.



il y a 33 mois 14h08 HAE 2 minutes : La première attaque de United se termine lorsque Toone est pénalisé pour une faute. À l’autre bout du fil, la foule siffle Mary Earps pour avoir touché quelques touches avant de s’évanouir par l’arrière.



il y a 35 min 14h06 HAE Démarrer Après une minute de silence pour les victimes des violences en cours en Israël et en Palestine, nous commençons. Il y a une foule importante au Parc des Princes qui fait beaucoup de bruit.



il y a 39 mois 14h02 HAE Les équipes sont de sortie au Parc des Princes et le coup d’envoi est imminent.



il y a 45 mois 13h56 HAE Un changement de forme ce soir pour United avec Gabby George absent ; la défenseure a cruellement subi une déchirure du LCA pour la deuxième fois de sa carrière. Maya Le Tissier passe en défense centrale, tandis que Geyse est préférée devant Lucía García. Pour le PSG, Clare Hunt remplace Oriane Jean-François, blessée à l’aller. La feuille d’équipe officielle de l’UEFA montre Sandy Baltimore et Sakina Karchaoui opérant comme ailiers dans une formation 3-5-2.



il y a 51 min 13h50 HAE De nombreux matchs ont déjà lieu ce soir – et un score en particulier attire l’attention. Paris FC mènent 1-0 à Wolfsburg et mènent 4-3 au total. L’équipe de Ligue 1 a également raté un penalty en première mi-temps. Les finalistes de l’année dernière ont besoin d’une réponse, sinon ils seront éliminés avant la phase de groupes…



il y a 1h 13h29 HAE Quelques excellentes lectures d’avant-match ici, en tant que nouvel attaquant vedette du PSG, Tabitha Chawingas’entretient avec Osasu Obayiuwana pour notre newsletter hebdomadaire Moving the Goalposts. Tabitha Chawinga du PSG : « Mes parents ne soutenaient pas l’idée que je joue au football » En savoir plus



il y a 1h 13h14 HAE Actualités de l’équipe Paris Saint-Germain (3-5-2) : Kiedrzynek ; Le Guilly, De Almeida, Hunt; Baltimore, Albert, Groenen, Geyoro (c), Karchaoui ; Martens, Chawinga. Remplacements : Picaud, Samoura, Payne, Katoto, Bachmann, Fazer, Calligaris, Vangsgaard, Tounkara, Ana Vitória, Traoré, Elimbi Gilbert. Manchester United (4-3-3) : Oreillettes ; Rivière, Le Tissier, Turner, Blundell ; Naalsund, Zelem (c), Toone ; Geyse, Malard, Galton. Remplacements : Middleton-Patel, Tullis-Joyce, Guerrero, Ladd, Evens, L García, Miyazawa, Parris, Williams.