Les demi-finales du Paris Saint-Germain et de la Ligue des champions féminine de Barcelone sont finies après la fin du match aller de dimanche 1-1. Le Barça accueillera la capitale française pour le match retour la semaine prochaine avec un but potentiellement vital de Jenni Hermoso pour le match d’ouverture après 12 minutes contre son ancien club. La meilleure buteuse de cette saison augmentait son total à six dans un match serré à Saint-Germain-en-Laye. Mais ce qui aurait pu être une cravate délicate à inverser pour le PSG semblait soudainement beaucoup plus accessible après le niveleur de 21e minute d’Alana Cook. L’Américain a été l’ingrédient surprise de l’équipe de l’entraîneur du PSG Olivier Echouafni et a été déployé comme arrière droit avec le Canadien Ashley Lawrence en attaque pour aider à combler le vide laissé par l’explosif mais blessé Kadidiatou Diani.

Le PSG avait éliminé plusieurs champions lyonnais en quarts de finale mais ils se rendent en Espagne avec leur billet pour la finale du 16 mai à Göteborg loin d’être frappé.

Outre l’intervention décisive de Cook, ils devaient également remercier la gardienne Christiane Endler de les avoir gardés dans la chasse après de beaux arrêts pour faire face notamment à une chance précoce de Caroline Graham Hansen, une tentative de doublé d’Hermoso et de la 53e minute d’Alexia Putellas. coup franc.

Sur place pour regarder le match, Mauricio Pochettino, dont les hommes du PSG se préparent pour leur demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City mercredi.

Le deuxième quart de finale féminin de dimanche voit le Bayern Munich affronter Chelsea.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici