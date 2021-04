Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez étaient sur la bonne voie alors que Manchester City a réussi un brillant retour en seconde période pour prendre le contrôle de leur demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain avec une victoire 2-1 au match aller.

Mauricio Pochettino, qui avait abandonné Man City de Pep Guardiola en quart de finale avec Tottenham en 2019, semblait sur le point de faire de même au cours de la première mi-temps, lorsque son skipper du PSG, Marquinhos, a conduit les hôtes dans une avance méritée et Kylian Mbappe. et Neymar a causé toutes sortes de problèmes.

Mais City s’est beaucoup amélioré après la pause et, après que le centre de De Bruyne se soit glissé devant Keylor Navas, le coup franc de Mahrez a traversé le mur du PSG et dans le filet pour faire deux buts à l’extérieur pour City contre les finalistes de la saison dernière.

Des erreurs défensives du PSG avaient aidé City à renverser la vapeur et l’ancien milieu de terrain d’Everton Idrissa Gueye a rendu la vie encore plus difficile pour ses coéquipiers lorsque son tacle imprudent sur Ilkay Gundogan lui a valu un carton rouge et une suspension du match retour à l’Etihad mardi. .

Mais c’était tout sourire pour City qui, dans sa deuxième demi-finale de Ligue des champions, est bien placé à la mi-course dans sa tentative de réclamer le titre majeur manquant à son cabinet de trophées, les équipes anglaises progressant dans chacun des 47 fois, ils ont gagné à l’extérieur de chez eux lors de la phase à élimination directe de cette compétition et de la Coupe d’Europe.

Notes des joueurs PSG: Navas (5), Florenzi (6), Marquinhos (7), Kimpembe (5), Bakker (6), Gueye (4), Paredes (6), Di Maria (8), Verratti (6), Neymar (7) , Mbappé (7) Sous-marins: Pereira (n / a), Herrera (6), Man City: Ederson (7), Walker (7), Stones (6), Dias (6), Cancelo (6), Rodri (7), Gundogan (6), De Bruyne (8), Mahrez (8), Bernardo (7) , Foden (6) Sous-marins: Zinchenko (6) Homme du match: Riyad Mahrez (Manchester City)

Comment City a remporté une victoire impressionnante …

Pep Guardiola avait commenté lors de la préparation du match nul sur la façon dont Mbappe et Neymar lui avaient donné des nuits blanches lors de sa préparation pour sa première demi-finale de Ligue des champions avec City et la paire s’est presque combinée pour marquer en deux minutes quand une passe bâclée de Rodri a permis à la star française de donner le coup d’envoi à son coéquipier brésilien pour tirer sur Ederson.

Nerveux face à la menace Mbappe-Neymar, le jeu de City était nerveux alors qu’ils tentaient de prendre le contrôle du ballon et que c’était le PSG qui se chargeait des moments dangereux, Neymar testant à nouveau Ederson 12 minutes après le blocage du tir d’Alessandro Florenzi.

Le gardien de la City n’a eu aucune chance à l’issue du quart d’heure, cependant, lorsque le skipper du PSG Marquinhos a parfaitement chronométré sa course au large de Gundogan pour se diriger vers le coin le plus éloigné du coin fouetté d’Angel Di Maria.

Image:

Marquinhos du Paris Saint-Germain fête avec Neymar



L’arrière central avait également marqué un but clé au tour précédent contre le Bayern Munich, ce qui en faisait des saisons consécutives en Ligue des champions lorsqu’il a marqué en quart de finale et en demi-finale.

Les coups de pied arrêtés ont continué à se révéler problématiques pour les visiteurs, Leandro Paredes se dirigeant de justesse hors du cadre d’un autre corner avant que l’international argentin ne soit vivant à l’autre bout pour dégager devant Bernardo Silva dans la surface de six mètres.

Le meilleur moment de City des 45 premières minutes est survenu lorsque le ballon a éclaté à Phil Foden juste à l’intérieur de la surface, mais il a étonnamment tiré en vain sur Navas – mais ils ont été bien améliorés après la pause.

Actualités de l’équipe John Stones est revenu dans le onze de départ de Man City après avoir été suspendu pour la victoire finale de la Coupe Carabao, avec Ederson, Rodri et Bernardo Silva également, mais Sergio Aguero a recommencé sur le banc.

Kylian Mbappe était apte à commencer pour le PSG après avoir été frappé la dernière fois, et Marquinhos est revenu d’une blessure, mais l’arrière gauche Juan Bernat n’était pas disponible.

Alors que le PSG continuait à créer des moments dangereux, avec Mbappe à la pause faisant pétiller un ballon à travers la surface de six mètres de City, que Kyle Walker a dû rentrer derrière, City a pris le contrôle de la possession et a fait pression pour un niveleur.

À la recherche de quelque chose de spécial, De Bruyne a tenté un spectaculaire coup de pied au-dessus de l’heure, mais c’est plutôt un but étrange du Belge qui a fait l’affaire.

De Bruyne envoya le ballon dans la surface de réparation à la 64e minute, mais plutôt que de trouver un coéquipier, son centre incliné passa directement dans la surface de réparation et se glissa au deuxième poteau pour laisser Navas face rouge et City avec un but crucial à l’extérieur.

Sept minutes plus tard, City était devant – avec un coup de main du mur du PSG. Presnel Kimpembe et Paredes étaient coupables d’avoir tourné le dos alors que Mahrez frappait son coup franc à 25 mètres et le ballon les traversait, ne laissant pas à Navas le temps de passer et de faire l’arrêt.

Image:

Le coup franc de Riyad Mahrez place City devant



City a ensuite reçu un autre cadeau à la 77e minute, lorsque Gueye s’est jeté sur Gundogan et s’est vu à juste titre montré un rouge droit pour son tacle par derrière qui a attrapé le milieu de terrain douloureusement à la cheville.

Avec un avantage d’homme, City a conservé son avance lors d’une finale de plus en plus tendue et, alors que Foden, Mahrez et De Bruyne ont presque rendu leur victoire encore plus impressionnante, Guardiola saura que son équipe a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des champions.

Homme du match: Riyad Mahrez

Mahrez a marqué ce qui pourrait être le deuxième but décisif pour Man City et, si son coup franc est entré avec l’aide de deux défenseurs du PSG sautant hors du chemin, c’était une récompense pour sa persévérance et sa précision.

L’attaquant délicat a attiré quatre fautes de ses marqueurs et s’est superbement occupé du ballon pour son équipe, perdant seulement deux de ses 50 passes. Il a failli rattraper Bernardo Silva dès le début et aurait pu prendre une seconde pour lui-même dans les derniers instants.

C’est une performance qui a souligné pourquoi Guardiola se tourne à plusieurs reprises vers lui pour les grands matchs.

Ce que les gérants ont dit …

















1:03



Le patron du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a déclaré que de « petits détails » avaient vu son équipe perdre un « match égal » contre Manchester City lors du match aller de leur demi-finale de Ligue des champions.



Le patron du PSG, Mauricio Pochettino à BT Sport: « [It was] deux accidents pour les deux buts. Je pense que nous sommes très déçus. Il était difficile d’accepter que cela se soit produit en demi-finale, et c’est vraiment douloureux que cela se soit produit en ce moment.

« Nous avons été meilleurs en première mi-temps, mais ils ont été plus constants en seconde période. Je pense que nous avons eu du mal à faire face à la demande et à la condition physique. Ils étaient un peu plus agressifs, et c’était difficile pour nous de faire face à la demande et à la condition physique. récupérer le ballon, parfois c’était beaucoup de possession pour Manchester City, et bien sûr cela rendait le jeu difficile.

« Nous n’avons pas montré l’énergie dont vous avez besoin lorsque vous récupérez le ballon pour garder la possession et essayer de les forcer à aller en profondeur. »

















1h30



Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que son équipe avait inversé sa demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en étant plus agressive en seconde période.



Patron de Man City, Pep Guardiola: « Si nous jouons timides et pas qui nous sommes, alors tout peut arriver car ils ont la qualité pour renverser la vapeur. Mais si nous jouons avec la qualité comme nous l’avons fait en seconde période, nous aurons peut-être la chance d’atteindre la finale. .

« Les 15 premières minutes au Borussia Dortmund étaient les mêmes, la première mi-temps à domicile contre Dortmund était la même. Tout le monde avait le désir mais nous devons apprendre. C’est juste la deuxième fois de notre histoire que nous sommes à ce stade. Près de 80 ans. % des joueurs n’ont jamais disputé de demi-finale de Ligue des champions. Ce n’est pas comme les autres équipes. C’est un processus. Je dois les convaincre que lorsque nous serons qui nous sommes, tout sera plus facile. J’espère que cela se produira dans la prochaine Jeu.

« Il faut être agressif contre ces grandes stars ou on ne peut pas le faire. Quand on est plus agressif en faisant une bonne intensité, on est différent. On peut être plus agressif et fluide. J’étais heureux dans les vestiaires après le les joueurs étaient simplement calmes. Pas d’encouragement, juste du calme. Tout peut arriver au match retour. Maintenant, nous allons à Crystal Palace pour faire une étape importante en Premier League. «

Statistiques d’Opta – Série de la journée à l’extérieur de City

Depuis son match nul 0-0 avec Manchester United en décembre, Manchester City a remporté ses 18 derniers matchs à l’extérieur toutes compétitions confondues, marquant 46 buts et n’en concédant que neuf.

Le Paris Saint-Germain a subi une défaite alors qu’il menait à la mi-temps de l’UEFA Champions League pour la première fois depuis mars 2001 contre le Deportivo de La Coruña.

Le demi-centre du PSG, Marquinhos, n’est que le troisième joueur de l’histoire de l’UEFA Champions League à marquer en quart de finale et en demi-finale lors de saisons consécutives, après Cristiano Ronaldo (2011-12 – 2013-14) et Antoine Griezmann (2015-16, 2016-17).

Dans l’histoire de la Coupe d’Europe / UEFA Champions League, il y a eu 47 fois avant ce soir une équipe anglaise remportant le match aller d’un match à élimination directe à deux jambes à l’extérieur de la maison, et à toutes les 47 occasions, l’équipe anglaise a progressé.

Idrissa Gueye du Paris SG est devenu le premier joueur à être expulsé deux fois en une seule campagne de l’UEFA Champions League depuis Álvaro Arbeloa en 2012-13 pour le Real Madrid.

Et après?

Man City cherchera à faire un pas de plus pour décrocher le titre de Premier League lorsqu’ils se rendront à Crystal Palace samedi pour un coup d’envoi à 12h30 avec Crystal Palace. Leur match retour avec le PSG aura lieu mardi à 20 heures.