Une croix qui s’est glissée au deuxième poteau. Un coup franc qui s’est frayé un chemin devant un mur du Paris Saint-Germain qui s’est inexplicablement cassé. Une faute sauvage d’Idrissa Gueye qui a laissé le PSG à 10 hommes. Rien de tout cela ne commence à raconter à quel point c’était impressionnant de Manchester City.

Les leaders de la Premier League l’ont affronté au Parc des Princes. Un but sur coup de pied arrêté et dans la situation délicate d’avoir à le forcer contre peut-être l’équipe de contre-attaque la plus dangereuse de la planète. Une demi-finale de Ligue des champions dans la balance.

Le rythme de Kylian Mbappe, le génie de Neymar et le savoir-faire d’Angel Di Maria. Du danger partout mais Pep Guardiola et ses joueurs sont restés calmes et ont continué. Ils ont tenu leur sang-froid et la récompense est une victoire 2-1 à l’extérieur qui les laisse favoris pour atteindre la finale.

Guardiola ne s’est pas tourné vers ses grands noms sur le banc, préférant uniquement le remplacement judicieux, échangeant ses arrières gauches avec Joao Cancelo sur une réservation. Son choix était de passer, de passer et de passer encore. Le résultat a été que le concours a commencé à changer.

Les erreurs susmentionnées ont été induites. Keylor Navas aurait peut-être fait plus pour éviter le premier, mais c’est l’extraordinaire course de Kyle Walker qui a remporté le corner d’où il a été marqué, fournissant la course qui se chevauchent pour le tout aussi impressionnant Riyad Mahrez.

C’était un mur lamentable pour le vainqueur mais le coup franc remporté par City ne devait pas grand-chose à la chance. C’était le résultat d’avoir privé le PSG de la possession pendant presque une minute entière – 22 passes avant que Gueye ne pirate Phil Foden et Leandro Paredes amorce le ballon avec une rage impuissante.

Une fois derrière, il n’y avait plus que la même chose. Neymar a reçu un carton jaune pour un coup de pied pétulant sur Ruben Dias avant que le défi désespéré de Gueye sur Ilkay Gundogan n’aboutisse à une carte d’une couleur différente. Le PSG était secoué et mal à l’aise avec la sensation.

Ce sont eux qui ont exercé la pression en première mi-temps, mais le calme de City était justifié. C’est devenu un jeu différent en étranglant des adversaires qui étaient clairement frustrés de se sentir comme des passagers plutôt que comme des protagonistes dans le plus grand match de leur saison.

Statistique clé Dans l’histoire de la Coupe d’Europe et de la Ligue des champions, il y a eu 47 fois avant ce soir une équipe anglaise remportant le match aller d’un match nul à élimination directe à deux jambes à l’extérieur de la maison, et à toutes les 47 occasions, l’équipe anglaise a progressé.

C’est ce que City peut vous faire. Soixante-six pour cent de possession en seconde période. Neymar, une telle influence en première mi-temps, est devenu un étranger au ballon, faisant plutôt connaissance avec l’arbitre Felix Brych. Mbappe a été privé du service dont il avait besoin.

La superstar française était à la périphérie, mais sa seule présence a façonné le jeu dans ces 45 minutes d’ouverture. Les arrières latéraux de City se sont sentis obligés d’être prudents, fournissant la protection contre la contre-attaque. Cela a eu pour effet de changer l’approche de City.

Neymar et Riyad Mahrez se disputent le bal au Parc des Princes



À première vue, c’était la formation de départ la plus forte de Guardiola, celle qu’il avait nommée lors des matches à domicile de leurs précédents matches à élimination directe en Ligue des champions cette saison – les victoires sur le Borussia Monchengladbach et le Borussia Dortmund à l’Etihad.

Sauf que c’était une ville plus méfiante face à la menace de l’opposition, s’adaptant à Mbappe en sachant ce qu’il avait fait au Bayern Munich au tour précédent. En effet, ce qu’il avait fait à Guardiola’s City lui-même en tant que jeune joueur monégasque en 2017.

La menace de son rythme était évidente et n’a jamais vraiment disparu. Au début de la seconde période, il y a eu un moment inquiétant lorsque le film de Neymar a brisé la presse et que Marco Verratti n’a eu qu’à mettre le pied sur le centre fouetté de Mbappe pour doubler l’avance du PSG.

Pour Mauricio Pochettino, même sans ce deuxième but, à ce stade du match, il y aurait eu des échos de la rencontre de 2019 entre Tottenham et Manchester City. La défaite 1-0 au match aller a laissé City sans but à l’extérieur et s’est avérée si coûteuse.

Mais il ne devait pas y avoir de répétition. Cela a changé avec l’égaliseur et City aurait même pu en ajouter plus. De la tête de Foden, des tirs largement diffusés par les buteurs Mahrez et Kevin De Bruyne. Si Foden avait terminé après une course remarquable, il aurait couronné la nuit.

Pep de retour en finale? Pep Guardiola n’a emmené aucune équipe en finale de la Ligue des champions depuis que son équipe de Barcelone a battu Manchester United en finale de 2011 à Wembley.

Au lieu de cela, le jeu est toujours en direct et le PSG sentira le potentiel d’un retour une fois que les blessures auront été léchées et les erreurs analysées. Ils sentiront qu’ils peuvent marquer. Ce dont ils seront moins sûrs après cette expérience de punition, c’est de savoir s’ils peuvent se passer du ballon pendant 90 minutes.

Ce fut une nuit où Manchester City a montré sa classe à la fin, une nuit au cours de laquelle ils ont fait un énorme pas en avant vers leur première finale de Ligue des champions. Guardiola, une décennie après peut-être sa meilleure heure et demie de football, est à nouveau sur le point de devenir grand.