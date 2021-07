Psaki présente les condoléances de la Maison Blanche après l’assassinat du président et de la première dame d’Haïti

Dans une interview accordée à CNN mercredi, Psaki a qualifié l’assassinat de « tragique tragédie » et un « crime horrible » et a déclaré que la Maison Blanche est « désolé pour la perte qu’ils subissent et traversent tous. »

Psaki a également ajouté que les États-Unis étaient prêts et disponibles « pour fournir toute l’aide nécessaire », et a révélé lors d’une interview séparée avec MSNBC que le président Joe Biden serait pleinement informé de l’incident plus tard dans la journée.

Le président Moise a été déclaré mort sur les lieux tandis que sa femme a été transportée à l’hôpital avec des blessures par balle. Elle a également été déclarée décédée plus tard.

Le président et la première dame auraient été agressés mercredi vers 1 heure du matin par « un groupe d’individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol. » Le média haïtien Le Louverture a ensuite identifié l’un des assassins comme étant colombien, mais cela n’est actuellement pas confirmé.

Le Premier ministre haïtien Claude Joseph a condamné le « acte odieux, inhumain et barbare » dans un communiqué, et a appelé les Haïtiens au calme, affirmant que des mesures étaient prises « garantir la continuité de l’État et protéger la nation » et cela « la démocratie et la République gagneront. »

Le voisin la République dominicaine aurait répondu à l’assassinat de Moise en ordonnant la fermeture de ses frontières avec Haïti et en intensifiant la surveillance.

