La Maison Blanche a évité jeudi les questions sur le chaos du marché boursier impliquant GameStop, qui a vu ses actions monter en flèche cette semaine grâce à un groupe de petits investisseurs sur Reddit.

Au cours des derniers jours, un groupe Reddit appelé WallStreetBets, qui compte quelque 4,7 millions de membres, a été un point de ralliement en ligne pour ceux qui exhortent les gens à acheter et à détenir des actions GameStop, punissant les vendeurs à découvert en faisant grimper les prix.

Robinhood et Interactive Brokers ont ensuite restreint le trading sur GameStop et d’autres actions qui avaient grimpé en flèche cette semaine. Cela a porté un coup dur à l’armée d’investisseurs de détail qui s’attaquent aux professionnels de Wall Street et a incité plusieurs décideurs à exprimer leur inquiétude.

Alors que le chaos continuait de s’envenimer, Kaitlan Collins de CNN a été le premier à poser des questions sur l’attachée de presse Jen Psaki au sujet de la controverse.

« Compte tenu de toute la volatilité entourant Wall Street et GameStop, que fait l’administration Biden pour protéger l’investisseur américain moyen s’il doit y avoir, potentiellement une correction majeure du marché? »

Psaki a esquivé la question et a plutôt renvoyé les journalistes à une déclaration de la SEC.

Faites défiler la vidéo vers le bas

L’attachée de presse, Jen Psaki (photo), a évité jeudi des questions sur le chaos de la bourse impliquant GameStop, qui a vu ses actions monter en flèche cette semaine grâce à un groupe de petits investisseurs sur Reddit

Kaitlan Collins (à gauche) de CNN a été le premier à poser des questions sur l’attachée de presse Jen Psaki à propos de la controverse. « Que fait l’administration Biden pour protéger l’investisseur américain moyen s’il y a, potentiellement, une correction majeure du marché? » Psaki a esquivé la question

Collins a poursuivi: « Au-delà du simple suivi, a-t-il eu des conversations avec des responsables économiques sur ce qui se passe? »

«Il est fréquemment informé par son équipe économique», a déclaré Psaki. «Mais je n’ai plus rien à lire pour vous.

Psaki a de nouveau dirigé les journalistes vers la déclaration de la SEC, qui a été publiée mercredi.

« Nous sommes conscients et surveillons activement la volatilité continue du marché sur les marchés d’options et d’actions et, conformément à notre mission de protéger les investisseurs et de maintenir des marchés justes, ordonnés et efficaces, nous travaillons avec nos collègues régulateurs pour évaluer la situation. et passer en revue les activités des entités réglementées, des intermédiaires financiers et des autres acteurs du marché », a écrit la SEC.

Plus tôt jeudi, Robinhood et Interactive Brokers ont restreint le trading sur les actions de GameStop, les faisant chuter.

Mais les actions de la société ont rebondi après les heures de négociation, reprenant leurs avances lorsque Robinhood et Interactive Brokers ont annoncé qu’ils prévoyaient de lever les restrictions vendredi.

Des investisseurs particuliers, des célébrités et des décideurs politiques avaient dénoncé les restrictions de jeudi et les participants aux forums en ligne bouillonnaient, accusant les plateformes de trading de chercher à protéger les intérêts de Wall Street au détriment des petits investisseurs.

‘Robin des Bois: une parabole sur le vol aux riches pour donner aux pauvres. Robinhood: une application sur la protection des riches contre la pénurie des pauvres », a écrit Jake Chervinsky, avocat de la société de technologie financière Compound, sur Twitter.

Robinhood a inversé son cours à la fin de la journée et a déclaré que les échanges limités sur les actions reprendraient vendredi.

Les actions des favoris de la vente au détail, y compris GameStop et AMC Entertainment, qui ont effacé une vague précoce de nouvelles des restrictions, ont ensuite augmenté après les heures.

« Afin de protéger l’entreprise et de protéger nos clients, nous avons dû limiter les achats de ces actions », a déclaré le directeur général de Robinhood, Vlad Tenev, dans une interview accordée à CNBC.

« Nous n’avons absolument pas fait cela sous la direction d’un teneur de marché ou d’un fonds spéculatif ou de toute personne vers laquelle nous nous adressons ou d’autres acteurs du marché. »

Les restrictions, et leur renversement partiel, ont marqué un tournant dans une bataille que beaucoup ont encadrée comme une épreuve de force entre les hedge funds et d’autres institutions contre les investisseurs de détail.

En se coordonnant sur des forums tels que Wallstreetbets de Reddit, les petits investisseurs ont contraint les hedge funds à dénouer des positions courtes qui avaient misé sur le déclin des actions de sociétés telles que GameStop et American Airlines. Cette activité a entraîné une courte compression qui a fait monter en flèche les actions.

GameStop, le détaillant de jeux vidéo dont le rallye de 1700% a été au cœur de la bagarre de la semaine dernière, a initialement atteint plus de 480 dollars par action jeudi, selon les données de Refinitiv. Il a clôturé autour de 44% à 193,60 $

Robinhood et Interactive Brokers ont restreint le trading sur les actions de GameStop, les faisant chuter. Mais les actions de la société ont rebondi après les heures de négociation, reprenant leurs progrès lorsque Robinhood et Interactive Brokers ont annoncé qu’ils prévoyaient de lever l’interdiction vendredi.

La valeur d’AMC a été réduite de près de moitié et Koss Corp a baissé d’environ un tiers.

« L’interdiction de Robinhood sur ces actions a mis un terme assez positif à (le rallye) », a déclaré Dennis Dick, trader propriétaire chez Bright Trading LLC à Las Vegas. «Tout le monde essaie d’appuyer sur le bouton de sortie en même temps.

Citant la volatilité du marché et la nécessité de tenir les investisseurs informés, Robinhood, une application basée à Menlo Park, en Californie, a déclaré sur un blog qu’elle interrompait la négociation des actions virales, y compris et augmentait les exigences de marge pour certains titres.

Deux clients ont poursuivi Robinhood pour l’interdiction de commerce, demandant des dommages-intérêts.

Robinhood a déclaré dans un message ultérieur qu’à partir de vendredi, il prévoyait d’autoriser des achats limités de ces titres.

Certains utilisateurs se sont plaints sur Twitter que Robinhood les avait notifiés qu’il vendait leurs actions, sans leur consentement. Une porte-parole de Robinhood n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Interactive Brokers, une autre plateforme de trading en ligne, a également restreint le trading de ces actions.

Robinhood a connu un boom des affaires pendant la pandémie de coronavirus alors que de plus en plus de consommateurs à domicile se sont mis à négocier des actions en ligne. L’application compte désormais plus de 13 millions d’utilisateurs.

Les forums de discussion sur les réseaux sociaux commencent à ressembler aux squawk box des salles de marché alors qu’une nouvelle génération de commerçants de détail gagne en influence.

Le sénateur américain Sherrod Brown, nouveau président démocrate de la commission sénatoriale des banques et du logement, a déclaré qu’il tiendrait une audition sur l’état actuel du marché boursier.

«Les gens de Wall Street ne se soucient des règles que lorsqu’ils sont blessés», a déclaré Brown dans un communiqué.

Avant son retrait, GameStop est brièvement devenu le plus gros titre de l’indice Russell 2000 des petites capitalisations, selon Zerohedge.

Les législateurs des deux principaux partis du Congrès, dont la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et le républicain Ted Cruz, ont critiqué la décision de Robinhood de restreindre le commerce de détail. Robinhood n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les autres titres qui ont été balayés par le drame sont le premier exploitant canadien majestueux d’argent, de mûre et de nickel et de cobalt australien GME Resources.

JP Morgan a nommé 45 actions qui, selon lui, pourraient être sensibles à de courtes pressions et à des « événements de fragilité » similaires, notamment Macerich, Cheesecake Factory et Stitch Fix.

Les marchés boursiers américains ont rebondi de plus de 1% jeudi après que la courte pression de mercredi ait alimenté une baisse de 2% du S&P 500 de New York, les investisseurs ayant vendu d’autres actifs pour couvrir leurs pertes.

Les vendeurs à découvert sont assis sur des pertes estimées à 71 milliards de dollars sur des positions dans des entreprises américaines cette année, selon les données de la société d’analyse Ortex.

Longtemps tourné en dérision par les professionnels du marché comme de «l’argent stupide», le groupe de commerçants de détail, dont certains étaient d’anciens banquiers travaillant pour eux-mêmes, est devenu une force de plus en plus puissante représentant 20% des commandes d’actions l’année dernière, selon les données d’UBS.