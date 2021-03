WASHINGTON – L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a défendu les commentaires du président Joe Biden comparant la décision de certains gouverneurs républicains de lever les mandats de masque à la «pensée néandertalienne», la qualifiant de «reflet de sa frustration» face aux Américains refusant de suivre les directives de santé publique.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était productif de comparer les gouverneurs aux Néandertaliens tout en essayant de convaincre les représentants de l’État de se rallier au message de santé publique de la Maison Blanche, Psaki a précisé que le président comparait la décision à un «comportement» néandertalien.

« Le comportement d’un Néandertalien, juste pour être très clair, le comportement de », a-t-elle dit, ajoutant que c’était « le reflet de sa frustration et de son exaspération » face à certaines personnes qui bafouent les directives du COVID-19 pour aider à freiner la propagation du virus. .

« Il pense qu’avec plus d’un demi-million d’Américains perdus, avec des familles qui continuent de souffrir, il est impératif que les gens écoutent dans tout le pays, qu’ils vivent dans un état rouge ou bleu, les conseils d’experts en santé publique. , » elle a dit.

Psaki a également souligné que le président n’avait demandé aux Américains de porter un masque que pendant les 100 premiers jours de son mandat, notant qu’il restait encore environ 60 jours dans cette demande. Jeudi a marqué le 44e jour de la présidence de Biden.

Biden a suscité l’indignation du GOP après avoir qualifié de « grosse erreur » que des États comme le Texas et le Mississippi lèvent les restrictions à la pandémie, y compris les mandats de masque, le décrivant comme le résultat d’une « pensée néandertalienne ».

« Nous sommes sur le point de pouvoir changer fondamentalement la nature de cette maladie en raison de la manière dont nous pouvons obtenir des vaccins dans les bras des gens », a-t-il déclaré mercredi aux journalistes lors d’une réunion avec les législateurs bipartites sur la façon de lutter contre le cancer. . « La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que Néandertal pense que, en attendant, tout va bien, enlève ton masque, oublie-le. Ça compte toujours. »

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé plus tôt cette semaine qu’il allait « ouvrir le Texas à 100% » et publierait un décret pour prendre effet le 10 mars annulant la plupart de ses précédentes commandes, y compris les restrictions sur l’occupation des entreprises et la commande de masque du 2 juillet à l’échelle de l’État. Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a également annoncé qu’il mettrait fin aux exigences relatives aux masques dans tout l’État.

Suite aux commentaires de Biden, Tate renvoyé dans un tweet que les résidents de son état prendraient leur propre décision sur la manière de se protéger.

« Les Mississippiens n’ont pas besoin de gestionnaires. À mesure que les chiffres baissent, ils peuvent évaluer leurs choix et écouter les experts. Je suppose que je pense simplement que nous devrions faire confiance aux Américains, pas les insulter », a-t-il tweeté.

La sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., A déclaré à Fox Business qu’être qualifié de Néandertalien était en fait un compliment car «ils sont résilients, ils sont pleins de ressources. Ils ont tendance à se débrouiller seuls».

Blackburn a déclaré que le président doit « repenser ce qu’il dit sur les États qui commencent à s’éloigner de ces mandats masqués ».

Contributeur: Maureen Groppe