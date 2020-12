« Ce poste sera l’une des personnes les plus connues représentant à la fois le gouvernement et l’administration », a déclaré Robert Gibbs, un ancien attaché de presse d’Obama. «Elle est reconnue lorsqu’elle voyage à l’étranger. Elle est reconnue lorsqu’elle va au supermarché. «

Trump est passé devant quatre secrétaires de presse et a souvent préféré se connecter directement avec les électeurs, tweeter à toute heure de la journée ou tenir ses propres points de presse – en particulier au début de la pandémie de coronavirus. Le président et son équipe médiatique ont souvent été en désaccord avec les journalistes de la Maison Blanche car ils répandaient régulièrement des mensonges.

L’une des secrétaires de presse de Trump, Stephanie Grisham, n’a jamais donné de briefing pendant son mandat. Son choix le plus récent, Kayleigh McEnany, a utilisé ses briefings sporadiques pour réprimander les journalistes sur leur choix de questions, leur faire la leçon sur le contenu de leurs histoires et renforcer les affirmations sans fondement du président.

L’ancien chef d’état-major d’Obama, Denis McDonough, a rappelé que Psaki est entré une fois dans son bureau et a « repoussé assez fortement » sur un point politique, à la recherche de « réponses dont elle savait qu’elles seraient demandées ». Il a dit que l’échange l’irritait et l’avait impressionné en même temps.

Harold Holzer, ancien attaché de presse du Congrès et auteur du livre « Les présidents et la presse », a déclaré que de nombreux journalistes de la Maison Blanche étaient « choqués par leur traitement dans l’administration Obama ».

Holzer a noté que Biden est « amical, mais il sera gardé et il sera plus protecteur ».

John Adams a signé une loi sur la sédition interdisant « l’écriture malveillante » sur le président et l’exécutif. Abraham Lincoln a emprisonné des rédacteurs en chef pendant la guerre civile, et Franklin Delano Roosevelt a exhorté un journaliste à se rendre dans le coin et à porter un crétin. Au début du mandat de Bill Clinton, le couloir entre la salle de briefing et le bureau de l’attaché de presse était fermé aux journalistes, provoquant une agitation dans leurs rangs et un revirement de politique.