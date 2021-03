«Joe a reçu 3,5 millions de dollars de la Russie. Et cela est venu par Poutine, car il était très ami avec l’ancien maire de Moscou et c’était le maire de la femme de Moscou. Il a obtenu 3,5 millions de dollars. Ta famille a eu 3,5 millions de dollars et tu sais, un jour tu vas devoir expliquer – pourquoi en as-tu eu trois et demi [million]? ‘ Trump a déclaré lors du débat.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy