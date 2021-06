Psaki de la Maison Blanche se réjouit de l’adulation des « stars des médias sociaux » lors d’un briefing virtuel, mais les téléspectateurs ne parviennent pas à se connecter – RT USA News

Faire participer des influenceurs des médias sociaux à un «briefing» virtuel avec la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a peut-être semblé être une bonne idée pour quelqu’un de l’administration Biden, mais le public semblait être «meh» à ce sujet.

Prévu pour vendredi après-midi, connu à Washington comme « sortez la poubelle le jour,” l’événement a commencé avec environ 20 minutes de retard et a duré moins de 40 minutes.

Bien que la chaîne YouTube de la Maison Blanche compte près de deux millions d’abonnés et que Biden ait officiellement remporté le plus de votes de l’histoire des États-Unis, moins de 15 000 personnes ont écouté le briefing gimmick de Psaki.

Il a obtenu moins de 400 likes et plus de 2 300 aversions au moment de la rédaction ; il n’était pas clair si YouTube était intervenu pour étrangler ce dernier. Comme d’habitude, les commentaires ont été désactivés.

En revanche, l’apparition de Biden sur la chaîne d’aventure en plein air Brave Wilderness le mois dernier – dans le cadre d’un effort pour pousser la vaccination contre Covid-19 – a obtenu près de 900 000 vues, bien que ses 36 000 aversions soient toujours plus nombreuses que les 26 000 likes.

Seulement 250 likes et 1 249 téléspectateurs sur le briefing de Jenny sur les réseaux sociaux, qui est actuellement en direct sur la page YouTube officielle de la Maison Blanche. pic.twitter.com/62IYV8866z – Je ne suis pas une fille de retour (@cohkohhh) 4 juin 2021

L’événement mettait en vedette un journalisme aussi percutant que de demander à Psaki si elle viendrait un jour « en contact» avec la chanteuse Lady Gaga, qui s’est produite lors de l’investiture de Joe Biden.

La réponse, au cas où vous voudriez savoir, est non – mais Psaki a dit qu’elle « explosions » sa musique dans la voiture parfois.

Bien qu’il ne semble pas avoir fait grand bruit sur les réseaux sociaux, l’événement de Psaki a suscité des critiques de la part de l’opposition en ligne. Le commentateur conservateur Ben Shapiro s’est moqué de la « administration très, très sérieuse », tandis que le libéral classique Dave Rubin a déclaré qu’il aurait apporté des biscuits s’il avait été invité – une référence aux friandises de Psaki au corps de presse de la Maison Blanche récemment.

Attends, pourquoi n’avons-nous pas été invités ? J’aurais apporté des cookies ! – Dave Rubin (@RubinReport) 4 juin 2021

L’écrivain de VICE Ashwin Rodrigues, dans ce qui était vraisemblablement une blague, a demandé si quelqu’un « enregistré » Le briefing de Psaki avec le « étoiles du net » parce qu’il « j’ai sauté la naissance de mon enfant à regarder » mais connexion internet perdue.

S’IL VOUS PLAÎT, dites-moi que quelqu’un a enregistré le briefing sur les médias sociaux de la Maison Blanche (celui où Jen Psaki et les stars d’Internet se sont réunis.) J’ai sauté la naissance de mon enfant à regarder, mais j’ai perdu Internet. – Ashwin Rodrigues (@shwinyo) 4 juin 2021

Alors que Psaki a été populaire parmi les démocrates en ligne, ses invités n’ont peut-être pas eu autant de pouvoir de star que la Maison Blanche l’avait espéré. Bon nombre des réactions en ligne se sont élevées à « qui sont ces gens?” avec les plus célèbres étant Jonathan et Drew Scott de l’émission de télé-réalité ‘Property Brothers’.

La Refinery29, propriété de VICE, est intervenue avec un explication utile, en nommant le comédien Benito Skinner, alias Benny Drama ; la blogueuse lifestyle Brittany Xavier ; DJ Hannah Bronfman; les organisatrices à domicile Clea Shearer et Joanna Teplin, et Curly Velasquez de BuzzFeed.

« Si vous ne savez pas comment les Property Brothers ou la DJ américaine Hannah Bronfman ont été classées dans la catégorie des » stars d’Internet « , nous aussi », ont-ils écrit. « Si vous ne savez pas non plus pourquoi ce groupe d’influenceurs se joint à un briefing avec la Maison Blanche sur les emplois, l’économie et l’avenir des familles américaines, nous sommes là avec vous. »

