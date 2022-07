PSA sur l’attaque nucléaire laisse les New-Yorkais inquiets et déconcertés

NEW YORK (AP) – Les habitants de New York sont habitués aux avertissements concernant toutes sortes de menaces potentielles – conditions météorologiques extrêmes, santé publique, fusillades de masse.

Mais un nouveau message d’intérêt public sur les survivants à une attaque nucléaire a secoué certaines cages.

Publiée cette semaine par l’agence de gestion des urgences de la ville, la vidéo de 90 secondes conseille aux citoyens de rester à l’intérieur et d’éliminer toute poussière ou cendre radioactive. Il s’ouvre sur une rue générée par ordinateur, dépourvue de vie. Des gratte-ciel endommagés peuvent être vus en arrière-plan.

En regardant la caméra, un porte-parole déclare : « Donc, il y a eu une attaque nucléaire. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Sachez juste que le gros a frappé.

De nombreux New-Yorkais se sont demandé : « Pourquoi maintenant ?

Christina Farrell, commissaire adjointe à la gestion des urgences de la ville, a déclaré que la vidéo n’était liée à aucune menace spécifique. Elle a dit qu’il s’agissait de sensibiliser à quelque chose que la plupart des gens n’ont pas beaucoup réfléchi.

“Il n’y a aucune raison primordiale pour laquelle c’est le moment où nous avons envoyé cela”, a déclaré Farrell à l’Associated Press mardi. “Ce n’est qu’un outil dans la boîte à outils à préparer au 21e siècle.”

Elle a déclaré que l’objectif de l’agence était de responsabiliser les gens sur un sujet effrayant, et malgré les réactions mitigées à la vidéo, “les gens nous ont remerciés que nous abordions ce sujet”.

“Je ne sais pas s’il y a jamais le moment idéal pour parler de préparation nucléaire”, a-t-elle ajouté, affirmant que les responsables de la ville discutaient de la mise en œuvre des directives nucléaires depuis un certain temps. Le programme d’intervention d’urgence de New York, Ready New York, existe depuis 2003.

Le maire Eric Adams a déclaré qu’il ne croyait pas que la vidéo était alarmiste, déclarant aux journalistes mardi “Je crois fermement qu’il vaut mieux prévenir que guérir”.

The Associated Press