PSA : mettez à jour ces versions de Windows 10 d’ici le mois prochain

Attention à tous les utilisateurs de Windows 10 : Microsoft met fin à la prise en charge de la version 21H1 le 13 décembre, alors assurez-vous que votre appareil a été mis à jour avant cette date. Si vous vous y tenez après cette date, vous serez vulnérable aux problèmes de sécurité et autres bogues, dont aucun ne sera corrigé.

Le changement s’applique aux huit versions de Windows 10 :

Windows 10 Entreprise

Multisession Windows 10 Entreprise

Windows 10 Éducation

Windows 10 IdO Entreprise

Windows 10 Famille

Windows 10 Pro

Windows 10 Professionnel Éducation

Windows 10 Pro pour les stations de travail

La mise à jour 21H1 a commencé à être déployée en mai 2021, ce qui signifie qu’elle ne sera prise en charge que pendant 19 mois. Mais c’est une pratique courante pour les mises à jour de Windows 10, et il est facile d’installer une version plus récente.

De nombreuses personnes auront activé les mises à jour automatiques, mais la vérification manuelle est également simple. Rendez-vous simplement dans Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update et cliquez sur “Vérifier les mises à jour”.

Après quelques secondes, une version plus récente devrait apparaître et vous inviter à la télécharger. Assurez-vous simplement qu’il est basé sur la version 21H2 ou 22H2 et vous devriez être prêt à partir.

Fait intéressant, l’ancienne version 20H2 (fin 2020) continuera d’être prise en charge jusqu’en mai 2023, mais cela ne vaut pas la peine d’être installé sur quelque chose de plus récent.

Mais si vous utilisez une version antérieure telle que 2004 (début 2020) ou 1909 (fin 2019), vous devez mettre à jour immédiatement. Aucun de ceux-ci n’est pris en charge par Microsoft depuis un certain temps, donc continuer à les utiliser constitue un risque de sécurité sérieux. Consultez la liste complète des dates de fin des versions de Windows 10 sur le site Web de Microsoft.

Vous ne savez pas quelle version est installée sur votre appareil ? Rendez-vous simplement dans Paramètres> Système> À propos de et voyez ce qu’il dit à côté de “Version” sous “Spécifications Windows”.

Anyron Copeman / Fonderie

Bien sûr, Microsoft préférerait que vous mettiez à jour Windows 11, qui est gratuit et disponible pour la plupart des appareils Windows 10. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n’avez peut-être pas encore fait le changement, notamment le fait qu’au moins une version de Windows 10 sera prise en charge jusqu’au 14 octobre 2025.

Une version de cet article a été initialement publiée en allemand sur notre site partenaire, PC-Welt.

