PSA : les prix d’Apple TV+ et de la musique viennent d’augmenter au Royaume-Uni également

Le même jour qu’Apple a finalement publié l’iPadOS 16.1 et macOS Ventura tant attendus, il a également annoncé une série de hausses de prix aux États-Unis sur Apple Music, Apple TV + et divers services Apple One.

Les hausses de prix incluent 2 $ supplémentaires par mois pour Apple TV +, maintenant 6,99 $ par mois ou 69,99 $ par an, une augmentation de 20 $ si vous optez pour l’abonnement annuel. Apple Music a également augmenté, avec 1 $ supplémentaire par mois pour les forfaits individuels et 2 $ supplémentaires par mois pour ceux qui ont un forfait familial, les portant respectivement à 10,99 $ et 16,99 $.

Bien que les nouvelles de hausses de prix ne soient jamais les bienvenues, elles semblaient initialement se concentrer sur les utilisateurs américains. Cependant, Apple a depuis confirmé que les hausses de prix se produisaient également au Royaume-Uni et en Europe à partir d’aujourd’hui.

Ceux de Blighty peuvent s’attendre à une augmentation similaire des coûts des services d’abonnement d’Apple, reflétant étroitement celle de la nouvelle tarification américaine. Cela comprend une augmentation de 6,99 £ par mois pour Apple TV +, 10,99 £ par mois pour Apple Music et 16,95 £ par mois pour Apple One.

Pour simplifier les choses, voici combien coûteront les différents services Apple au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui :

Apple TV+ : 6,99 £ par mois ( 2 £ augmenter)

augmenter) Apple Music Individuel : 10,99 £ par mois ( 1 £ augmenter)

augmenter) Famille Apple Music : 16,99 £ par mois ( 2 £ augmenter)

augmenter) Apple One Individuel : 16,95 £ par mois ( 2 £ augmenter)

augmenter) Apple One Family : 22,95 £ par mois ( 3 £ augmenter)

augmenter) Apple One Premier : 32,95 £ par mois (3 £ augmenter)

Et voici combien ils vous coûteront si vous suivez la voie annuelle :

Apple TV+ : 69 £ par an ( 20 £ augmenter)

augmenter) Apple Music Individuel : 109 £ par an (10 £ augmenter)

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La question est, pourquoi Apple augmente-t-il soudainement ses services d’abonnement ? On dit que le principal moteur de la hausse d’Apple Music en particulier est dû à une augmentation des coûts de licence – bien que la bonne nouvelle soit que les artistes devraient maintenant gagner plus d’argent par flux.

Il y a aussi l’ajout de nouvelles fonctionnalités premium comme Dolby Atmos/audio spatial et la prise en charge sans perte, qui ont été ajoutées au service en 2021 sans augmentation de prix.

C’est une histoire légèrement différente avec Apple TV+ cependant – le nouveau prix reflète mieux la qualité et la quantité des émissions sur la plate-forme, n’ayant plus besoin de tenter les utilisateurs avec un prix bas en raison d’un manque de contenu en streaming.

Le prix des nouveaux abonnés augmentera immédiatement, tandis que ceux actuellement abonnés recevront un e-mail 30 jours avant que leurs prix ne soient affectés – bien que l’on ne sache pas quand cela se produira.

Pour les abonnés annuels, nous imaginons que cela augmentera une fois votre abonnement actuel terminé, mais on ne sait pas quand les abonnés mensuels existants devront payer plus pour accéder aux différents services d’abonnement d’Apple.

