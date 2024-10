PSA : la première carte DLC gratuite de Black Ops 6 arrive sur Xbox Game Pass cette semaine

Call of Duty : Black Ops 6 est sorti depuis la fin de la semaine dernière sur Xbox Game Pass, et ici, sur Pure Xbox, nous avons déjà parcouru la campagne et rendu notre verdict sur le mode histoire de cette année. Nous sommes désormais totalement immergés dans la partie multijoueur du jeu, qui est sur le point de s’étendre avec une nouvelle carte plus tard cette semaine.

Eh bien, nous disons une nouvelle carte, mais c’est un favori de Black Ops qui revient au titre ce vendredi. Oui, le classique de la série Ville nucléaire la carte sera ajoutée à Black Ops 6 le 1er novembre – et c’est gratuit pour tous les utilisateurs, y compris ceux du Game Pass Ultimate.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu à quoi ressemblera la nouvelle version de la carte. en entiermais plus tôt ce mois-ci, l’équipe a publié un petit teaser de Black Ops 6 Nuketown sur les réseaux sociaux. Nous allons donc jeter ce clip ci-dessous pendant que vous vous préparez à réapparaître constamment sur ce champ de bataille classique de Black Ops.

Voilà le quartier 🏠 Nuketown arrive #BlackOps6 le 1er novembre ☢️ pic.twitter.com/1sMwOmNIio – Appel du devoir (@CallofDuty) 10 octobre 2024

Comme nous l’avons laissé entendre ci-dessus, nous jouons toujours au mode multijoueur de Black Ops 6 et à Zombies cette semaine pour rendre notre verdict complet sur le premier jour du Game Pass COD de Xbox, alors soyez à l’affût de cela sous peu. En attendant, on vous retrouve à Nuketown ce vendredi !