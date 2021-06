PS5 stock UK LIVE – La console Amazon PlayStation5 sortira «CETTE semaine» – ainsi que les dernières nouvelles ASDA, Very, GAME, Smyths

AMAZON UK a été pressenti pour déposer un nouveau lot massif de consoles Playstation5 cette semaine.

Cela vient après la sortie de la console très recherchée dans les magasins en ligne GAME et Very au Royaume-Uni lundi et mardi.

Un énorme réapprovisionnement de Playstation 5 est prévu depuis longtemps et il semble que nous puissions enfin voir un bon approvisionnement de consoles sur les étagères ce mois-ci.

La PS5 est sortie il y a six mois et a été acclamée par la critique, mais pour des millions de joueurs, elle s’est avérée presque impossible à obtenir.

Grâce aux pénuries de pièces détachées, aux retards liés aux coronavirus et puis, incroyablement, à un porte-conteneurs géant bloquant le canal de Suez et retardant les livraisons, les approvisionnements au Royaume-Uni ont été incroyablement limités.