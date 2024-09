PS5 : Sony dévoile une version Pro plus puissante

Après des années de spéculation et de battage médiatique, Sony lancera une version améliorée de sa populaire PlayStation 5 au prix le plus élevé jamais atteint par la console.

La PS5 Pro sera commercialisée le 7 novembre au prix de 700 dollars, soit environ 40 % plus cher que la PS5 lancée en 2020, a annoncé Sony mardi. Les précommandes débuteront le 26 septembre.

La nouvelle console aura une puissance de calcul beaucoup plus puissante, permettant un rendu jusqu’à 45 % plus rapide pour le jeu, a révélé Mark Cerny, architecte principal de la PS5 Pro dans un communiqué. présentation vidéo« Pour faire simple, c’est la console la plus puissante que nous ayons jamais construite », a-t-il déclaré.

Sony a ajouté du matériel personnalisé pour l’apprentissage automatique et une bibliothèque d’IA qui offre une clarté d’image ultra nette, a-t-il déclaré. La console ne sera pas livrée avec un lecteur de disque, qui est vendu séparément.

Dans un article de blog, Sony a écrit que la nouvelle console améliorera les performances des anciens titres, affirmant que « plusieurs jeux seront corrigés avec des mises à jour logicielles gratuites pour que les joueurs puissent profiter des fonctionnalités de la PS5 Pro ».

La PS5 actuelle s’est vendue à plus de 56 millions d’unités depuis sa sortie, selon Sony, qui a déclaré qu’il s’attendait à vendre 18 millions de consoles PS5 au cours de cet exercice financier. C’est légèrement moins que les 20,8 millions d’appareils vendus au cours de la même période un an plus tôt, Reuters signalé.

Les ventes de la PS5 sont à la traîne par rapport à son prédécesseur, la PS4, dont plus de 114 millions d’unités ont été vendues depuis son lancement en 2013. La PS4 avait a dominé le monde du jeu et a largement dépassé son rival Xbox One développé par Microsoft Gaming.