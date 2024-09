PS5 Pro vs PS5 : acheter le nouveau modèle à 700 $ ou s’en tenir à celui de 4 ans ?

Oui, j’ai précommandé la PlayStation 5 Pro à 700 $ ou 800 € ! Mais pas parce que j’en avais besoin ou même que je le voulais. Je l’ai obtenu pour pouvoir rapporter mes découvertes de manière journalistique. C’est un peu comme un « Je l’ai acheté pour que tu n’aies pas à le faire » affaire. Sony a déclaré que la PS5 Pro est 45 % plus rapide que la PS5 standard en raison de son GPU plus grand. Le processeur reste le même mais bénéficie d’une augmentation de vitesse supplémentaire de 10 %. De plus, la mise à l’échelle PSSR serait excellente. Ajoutez-les ensemble, et cela pourrait suffire jusqu’à ce que la PlayStation 6 arrive.

Digital Foundry, la chaîne YouTube de technologie de jeu la plus renommée de l’univers connu, a récemment mis la main sur la PlayStation 5 Pro. Ils ont testé 11 jeux, comme F1 24, Gran Turismo 7, Horizon : Forbidden West, Hogwarts Legacy, Ratchet and Clank : Rift Apart, Marvel’sSpider-Man 2, The Last of Us Part 2 Remastered, Final Fantasy 7 Rebirth, The Crew Motorfest, Demon’s Souls et Dragon’s Dogma 2.

Nous en examinerons quelques-uns et tirerons une conclusion préliminaire « sans intervention » quant à savoir si vous devez vous en tenir à l’ancienne PS5 (numérique) à 450 $, qui a presque quatre ans, ou dépenser au moins 700 $ pour la nouvelle. Attention, le Pro n’est pas livré avec le support vertical à 30 $ ni le lecteur de disque à 80 $.

F1 24

Puisque notre domaine concerne les jeux de course, nous nous concentrerons principalement sur ce qu’apporte le label « PS5 Pro Enhanced ». Commençons par F1 24, qui a obtenu une note de 80/100 de la part de mon estimé collègue Dragos Chitulescu.

Il a déclaré que, même si les aides à la conduite et les assistances peuvent être gênantes car elles peuvent parfois rendre les choses trop faciles, « Je suis sûr que les passionnés de F1 s’amuseront beaucoup avec ce jeu.«

Photo : Fonderie numérique

Revenant à ce que DF a dit à propos de F1 24 sur PS5 Pro, il disposera d’un mode qualité 4K fonctionnant sans problème à 60 images par seconde. Le plus intéressant est que même s’il possède toujours l’effet de traçage de rayons d’éclairage global diffus dynamique DDGI de la PS5 de base, il comportera également l’occlusion ambiante RT, la transparence RT et les réflexions RT.

Il semble plus réaliste car il simule correctement la lumière et les ombres, surtout lorsqu’il pleut. Outre le mode 8K, la mise à jour apporte également un mode Performance 4K/120 ips. Alors que les écrans 8K sont totalement inutiles, manquant de contenu (ou même d’objectif), le mode 120 ips en 4K semble plutôt sympa.

Gran Turismo 7

GT7 est l’un des jeux de course les plus joués au monde. Bien qu’il s’agisse d’un titre cross-gen également disponible sur PlayStation 4, force est de constater qu’il semble très soigné sur PS5. Il ne peut toujours pas rivaliser avec Driveclub, mais c’est une histoire pour une autre fois.

Deux nouveaux modes arrivent dans Gran Turismo 7 : 4K avec ray tracing et un paramètre graphique Image Quality Priority, autrement appelé 8K. Comme ce dernier n’est accessible que si vous disposez d’un téléviseur 8K, nous nous en tiendrons au glorieux mode 4K RT.

Photo : Fonderie numérique

Si vous regardez les images et ne remarquez pas quel est le problème avec les réflexions par lancer de rayons, je ne vous en veux pas. Même mes yeux passionnés de RT ont du mal à discerner la différence entre le Pro et la PS5 classique.

C’est aussi parce que le développeur Polyphony Digital a fait un travail fantastique en simulant les reflets des voitures en premier lieu. Il est également plus difficile de le remarquer lorsque vous conduisez constamment à des vitesses incroyablement élevées. Cependant, la différence est évidente si vous avez un modèle aux couleurs vives à côté d’une voiture métallique blanche ou noire.

La version PS5 Pro Enhanced est très bien, mais elle a ses limites. Contrairement à F1 24, où les matériaux réfléchissants comme le verre ou les éléments de piste affichent pleinement les effets de lancer de rayons, dans GT7, les bâtiments ne sont pas « activés », pour ainsi dire. Seules les voitures ont des réflexions RT.

Le mode 4K RT fonctionne à une résolution de base de 1440p sur la console mise à niveau. Néanmoins, il utilise PSSR ou PlayStation Spectral Super Resolution pour obtenir la 4K, ce qui est très similaire à la qualité DLSS de Nvidia.

Les développeurs de Sony semblent faire cela avec pratiquement tous les jeux Pro Enhanced qui fonctionnent à 60 ips tout en ressemblant à du 2160p. Les résultats parlent d’eux-mêmes et ils sont superbes.

Photo : Fonderie numérique

L’équipage Motorfest

Nous avons The Crew Motorfest en dernière position, un jeu de course génial et amusant de style arcade que vous ne devriez probablement pas manquer. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez, vous pouvez l’essayer grâce à l’essai de 5 heures.

L’essentiel avec le titre PS5 Pro Enhanced d’Ubisoft est que si vous possédez un téléviseur 4K, de préférence avec un écran OLED et HDR, il sera plus beau que jamais. Grâce au PSSR (shocker), il fournit désormais une image plus nette et plus nette. Non seulement cela, mais il comporte plus de décalcomanies, de végétation et de foule.

Le jeu manque toujours de lancer de rayons et est verrouillé à 60 images par seconde, quelle que soit votre plate-forme de jeu. Vous pourriez arborer un Nvidia 7090 Ti en mode SLI, mais il ne dépassera toujours pas cette limite. Au moins, Digital Foundry affirme qu’il dispose désormais d’une « quantité de détails vraiment époustouflante » par rapport à la version de base PS5.

Photo : Fonderie numérique

Conclusion

Après avoir vu ces trois jeux et, bien sûr, les huit autres présentés, il va sans dire que la PlayStation 5 Pro constitue une amélioration par rapport au modèle de base vieux de 4 ans.

Cependant, le Pro n’est pas destiné au public occasionnel mais aux joueurs inconditionnels qui souhaitent les visuels les plus clairs du marché à une vitesse fluide de 60 images par seconde. Un PC performant reste la meilleure façon de jouer, mais ce n’est pas le débat ici.

En termes simples, si cela ne vous dérange pas de jouer à 1080p/60fps ou 4K/30fps, restez fidèle à la console standard. Mais si vous voulez (principalement) du 1440p ciblant le 4K à 60 ips et que vous pouvez encaisser le coup financier, cela pourrait être pour vous.