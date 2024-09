PS5 Pro : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle console de Sony alors que les précommandes ouvrent cette semaine

PS5 Pro Game Boost est une fonctionnalité qui devrait offrir des fréquences d’images plus rapides et plus fluides dans au moins 8 500 jeux PS4 et PS5. Chaque jeu en bénéficiera de différentes manières, mais ils profiteront d’un GPU amélioré avec 67 % d’unités de calcul en plus et une mémoire 28 % plus rapide, ce qui se traduira par un rendu 45 % plus rapide, un ray-tracing avancé et une mise à l’échelle de l’IA PSSR.

Lors de la présentation technique de la PS5 Pro, on nous a dit que The Last of Us Part 2 et Marvel’s Spider-Man 2 exécutés sur la PS5 Pro atteignaient des visuels de type mode Fidélité à 60 images par seconde (FPS), fonctionnant plus fluidement tout en conservant des visuels comparables.

La liste complète des jeux n’a pas été révélée, mais on nous dit que les suivants bénéficieront de versions PS5 dédiées :