PS5 Pro 30th Anniversary Edition : 14 gros plans qui mettent en valeur tous ses petits détails

Plus tôt cette semaine, Sony a annoncé une édition limitée de la PS5, de la PS5 Pro et d’autres accessoires dans le cadre de la célébration de son 30e anniversaire. Et maintenant, nous avons quelques photos rapprochées des consoles et des manettes DualSense en édition limitée qui montrent un niveau de détail incroyable sur le matériel.

Les photos en question montrent la PS5 Pro et la PS5 anniversaire, ainsi que les manettes et le boîtier DualSense et DualSense Edge en édition limitée. Les photos en gros plan montrent des détails incroyables sur la manette Edge, montrant de petits motifs en triangle, en cercle, en X et en carré sur le pavé tactile. Il y a un texte ultra-minuscule « 30e anniversaire » caché sur la Pro elle-même, et d’autres petits motifs sur le « pli » intérieur de la console.

PS5 Pro 30th Anniversary Edition : 14 gros plans qui dévoilent tous ses détails

Le pack PS5 Pro comprendra la Pro elle-même, un support vertical, une station de charge, une manette DualSense Edge et un étui, un connecteur de câble de style manette PlayStation d’origine, quatre attaches de câble inspirées des symboles sacrés, ainsi qu’un autocollant, une affiche et un trombone. Le prix n’a pas encore été annoncé pour le pack, ni pour l’autre console, qui est une PS5 Slim Digital Edition livrée avec une manette DualSense classique, un support vertical et le connecteur de câble de style manette PlayStation d’origine, quatre attaches de câble inspirées des symboles sacrés, un autocollant, une affiche et un trombone. Les précommandes seront disponibles à partir du 26 septembre pour les personnes disposant d’un compte PSN, ainsi que chez les détaillants participants.

La PS5 Pro a été l’un des secrets les moins bien gardés de l’industrie pendant des mois avant sa révélation officielle au début du mois. La console est vendue au prix de 700 $, n’est pas livrée avec un lecteur de disque et sera lancée le 7 novembre de cette année. Les fans de PlayStation ont réagi avec surprise au prix élevé lors de l’annonce, et nos propres sondages n’ont indiqué qu’entre 10 et 15 % des personnes interrogées qu’elles achèteraient la console, en grande partie rebutées par son prix. Cependant, Sony a depuis déclaré qu’elle pouvait justifier le coût élevé en raison du manque de concurrence. Sony a depuis annoncé qu’elle vendrait des PS5 « reconditionnées certifiées » pour la moitié du prix d’une PS5 Pro, et les ventes de lecteurs de disque PS5 ont également augmenté à la suite de l’annonce.

