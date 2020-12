FIFA 21 next gen sortira le 4 décembre pour les consoles Sony et la prochaine génération de Microsoft, alors à quelles nouvelles fonctionnalités pouvons-nous nous attendre?

La prochaine génération, ou Next Level, version de FIFA 21 sortira dans le monde entier le 4 décembre 2020 pour PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S, environ deux mois après la sortie de l’édition actuelle de FIFA 21 Xbox One et PlayStation 4. le 9 octobre 2020.

On savait très peu de choses sur les nouvelles fonctionnalités de la prochaine génération de FIFA 21 lors de sa sortie finale, EA SPORTS ne confirmant aucune nouvelle fonctionnalité avant fin novembre.

Les fans de FIFA se souviendront également qu’aucune démo de FIFA 21 n’a été publiée cette année, EA SPORTS publiant une déclaration sur leur officiel @EASPORTSFIFACompte Twitter confirmant qu’ils se concentreraient plutôt sur la version de prochaine génération du jeu.

Alors, pour les personnes qui ont eu la chance de mettre la main sur une PlayStation 5, quelles nouvelles fonctionnalités seront incluses dans la prochaine génération de FIFA 21?

Eh bien, EA SPORTS a confirmé diverses nouvelles fonctionnalités qui seront incluses dans cette version de prochaine génération, à la fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Découvrez les nouvelles fonctionnalités ci-dessous.

La puissance des consoles de nouvelle génération, combinée aux progrès du moteur Frostbite, a permis à EA SPORTS d’introduire des temps de chargement rapides et diverses améliorations visuelles, audio, de mouvement des joueurs, de réalisme et d’authenticité pour la nouvelle version de FIFA 21.