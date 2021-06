PS5 épuisé ? Elon Musk dit que les modèles Tesla S et X ont un divertissement «PlayStation 5 Level»

Alors que le fabricant de puces américain AMD a confirmé qu’il alimentait la plate-forme de jeu à l’intérieur des modèles S et X de Tesla, Elon Musk a déclaré que les nouveaux modèles peuvent exécuter une puissance de calcul de divertissement de niveau PS5. AMD a révélé que le nouveau système d’infodivertissement Tesla se compose d’un processeur AMD Ryzen associé à un GPU AMD RDNA 2. « Oui, les nouveaux modèles S et X ont une puissance de calcul de divertissement de niveau PS5 », réagissant à un tweet lié à l’annonce, le PDG de Tesla, Musk, a tweeté.

Musk avait précédemment affirmé que l’on serait capable de jouer à The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 sur une plate-forme de jeu de 10 téraflops insérée dans les nouvelles Tesla Model S et X.

Plusieurs utilisateurs ont commenté le fil avec leurs requêtes.

« Mais peut-il jouer à Cyberpunk 2077? », A écrit un utilisateur.

«Je peux imaginer des gens pirater ces voitures et utiliser leur puissance de traitement pour extraire des cryptos. Les nouveaux propriétaires de Tesla vont probablement se demander pourquoi leur batterie s’épuise plus rapidement maintenant », a déclaré un autre utilisateur.

Selon The Verge, la puce Radeon 6600M est livrée avec 28 CU et 1792 unités de shader – par rapport aux 36 CU et à environ 2304 unités de shader de GPU RDNA 2 dans la PlayStation 5 de Sony, qui prétend également être une plate-forme de jeu de 10 téraflops.

Cependant, les performances dépendent de la plate-forme logicielle, comme nous l’avons vu avec la PS5 10 téraflops et la Xbox Series X 12 téraflops – et une récente offre d’emploi par Tesla suggère que les développeurs de jeux pourraient créer pour Linux s’ils les nouvelles plates-formes de jeu embarquées Tesla, selon le rapport.

Récemment, Musk avait annoncé que le constructeur de véhicules électriques retardait son événement de livraison du modèle S Plaid, car le nouveau véhicule électrique avait besoin d’une semaine de réglage supplémentaire.

« La livraison de la Model S Plaid a été repoussée au 10 juin. A besoin d’une semaine de plus d’ajustement », a déclaré Musk.

Le PDG a déclaré que le retard était lié au fait de s’assurer que la nouvelle batterie de la Model S mise à jour serait sûre.

