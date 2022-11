PS VR2 sera alimenté par une puce MediaTek personnalisée

La PlayStation VR2 sera principalement alimentée par la console PlayStation 5 lors de son lancement l’année prochaine, mais la société de chipset MediaTek a maintenant confirmé qu’elle fournira les puces qui contrôlent et coordonnent le casque de réalité virtuelle et ses contrôleurs.

Le vice-président de MediaTek, Vincent Hu, a annoncé la nouvelle inattendue lors du sommet exécutif annuel de la société à Sonoma, en Californie, marquant une avancée majeure dans l’espace VR pour MediaTek.

Contrairement aux casques concurrents, y compris le Meta Quest 2, la PlayStation VR de deuxième génération n’est pas autonome et nécessite plutôt la PlayStation 5 pour alimenter les jeux et autres expériences via une connexion filaire.

Cela signifie que le système sur puce (SoC) MediaTek personnalisé dans le casque n’exécutera pas directement les jeux, mais contrôlera à la place l’affichage du PS VR2, ainsi que des microcontrôleurs dans chacun des contrôleurs Sense inclus pour coordonner la communication avec le sans fil. manettes de jeu.

MediaTek n’a pas nommé les puces qu’il utilise dans le matériel, bien que Hu ait déclaré que celles-ci avaient été “faites sur mesure” pour Sony.

C’est un coup d’État pour MediaTek, qui n’a pas encore fait de percée majeure dans l’industrie VR et XR. La société rivale de chipsets Qualcomm pousse ses puces Snapdragon XR pour alimenter les casques de réalité virtuelle et mixte depuis un certain temps, mais avec le PS VR2 en passe de devenir une force majeure sur le marché – du moins en ce qui concerne les jeux – cette annonce est une déclaration d’intention de MediaTek.

La société a régulièrement développé son activité de puces dans le matériel grand public également ailleurs. Plus tôt cette semaine, il a annoncé le Dimensity 9200, une puce de téléphone phare conçue pour concurrencer le Snapdragon 8 Gen 2 – qui devrait lui-même être annoncé par Qualcomm la semaine prochaine.

Le casque PS VR2 sera lancé en février prochain pour 549 $ / 529 £, bien que les précommandes pour le casque commencent la semaine prochaine le 15 novembre.