PS Sreejesh partage une photo joyeuse sur les réseaux sociaux après une victoire historique aux Jeux olympiques de Tokyo

L’équipe indienne de hockey masculin a écrit l’histoire après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Même si la contribution de chaque joueur à la victoire a été cruciale, la performance du gardien PR Sreejesh a fait une place spéciale dans le cœur de chaque Indien. Les hommes en bleu sont montés sur le podium des médailles après avoir battu l’Allemagne par 5-4 au stade de hockey Oi au Japon. Pour partager la joie après la victoire, l’olympien a posté deux images sur Twitter qui sont une preuve de ses sentiments bruts après la victoire emblématique.

La première photo qui a été cliquée quelques instants après la victoire, on peut le voir assis sur ses genoux tout en criant de joie. Il semble tellement submergé par les émotions qu’il n’a même pas retiré son équipement de protection avant de se réjouir. Sur la deuxième photo, il affiche un large sourire en marchant dans le stade avec son équipement de protection à la main. Le joueur de hockey qui est au septième ciel depuis la victoire a sous-titré la photo comme suit : « Laissez-moi sourire maintenant ».

Sans surprise, la publication est devenue virale sur toutes les plateformes de médias sociaux. Les internautes ont versé tout leur amour et leurs louanges à l’interprète vedette de l’Inde et l’ont félicité pour cette victoire plutôt inoubliable. Le tweet à lui seul a été aimé par plus d’un lakh de personnes en moins de sept heures.

Une autre photo qui a circulé sur Internet montre Sreejesh assis sur le poteau de but du stade de hockey Oi à Tokyo. Ce cliché a également été cliqué après que l’Inde a remporté le match. Les Allemands avaient obtenu 13 corners, mais avec Sreejesh au poteau, ils n’ont réussi qu’à en convertir un en but.

Sreejesh avait participé à deux Jeux olympiques auparavant, mais ce n’est qu’à sa troisième participation que lui et son équipe ont réussi à remporter une médaille.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici