Przewodow, village frontalier de Pologne, frappé par les retombées meurtrières de la guerre de Russie

PRZEWODOW, Pologne – Situés à seulement six kilomètres de la frontière ukrainienne, les habitants du paisible village agricole polonais de Przewodow s’étaient habitués à vivre à la lisière d’un pays en guerre. Mais ils ne s’attendaient pas à ce que la mort et la destruction de la guerre atterrissent – littéralement – à leurs portes.

Le village, avec une population de seulement 430 habitants, a été ébranlé après qu’un missile a touché un silo à grains mardi après-midi, tuant deux hommes locaux. Les répercussions se sont propagées beaucoup plus loin, faisant craindre une escalade qui aurait pu conduire à des hostilités directes entre la Russie et l’OTAN, dont la Pologne est membre.

Alors que le village reste ébranlé, les craintes d’une extension de la guerre se sont apaisées mercredi après que le président polonais Andrzej Duda et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg ont déclaré que la frappe était involontaire, le résultat d’un missile perdu tiré par l’Ukraine dans le cadre de ses défenses aériennes contre un lourd russe. campagne de bombardement qui a touché des cibles d’infrastructure et des villes à travers l’Ukraine, y compris Lviv, à seulement 75 miles.

Des photographies du site de l’explosion, publiées par les médias locaux, montraient un fouillis de débris, notamment des poutres en bois empilées dans un cratère creusé dans la terre, ainsi qu’un tracteur et une remorque renversée avec du grain éparpillé en dessous. Des enquêteurs portant des gants et des combinaisons de protection blanches ont recueilli des preuves.

D’autres photos publiées sur les réseaux sociaux montraient des fragments de missiles, que Duda a identifiés comme un missile sol-air S-300 de fabrication russe. Le S-300 est utilisé à la fois par les armées russe et ukrainienne, et Duda a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le missile ait été tiré par la Russie.

La Pologne a une longue histoire de relations tendues avec Moscou, en tant que capitale de la Russie ou de l’Union soviétique. En 1939, l’Allemagne nazie et l’Union soviétique ont conclu un accord secret pour partager la Pologne, puis l’ont envahie dans le but de diviser le pays entre eux. Przewodow faisait partie du territoire occupé par les Soviétiques.

Aujourd’hui, dans le cadre de l’OTAN et de l’Union européenne, la Pologne a signé des traités lui permettant de demander l’aide de certaines des puissances militaires les plus puissantes du monde, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui ont chacune exprimé leur soutien et leur solidarité pendant les heures tendues. après la chute du missile à Przewodow.