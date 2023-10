PruittHealth étend sa présence en Géorgie avec l’acquisition de 3-SNF – Business Daily News

Neil Pruitt Jr. PruittHealth, basé à Norcross, en Géorgie, étend sa présence en Géorgie avec l’acquisition de trois établissements de soins infirmiers qualifiés du Piémont. Deux des installations sont situées à Augusta et une à Stockbridge. PruittHealth gérait déjà les installations de Stockbridge.

L’accord porte à 107 le nombre de SNF PruittHealth dans le Sud-Est.

« Nous avons construit une relation solide avec le Piémont, et c’est la prochaine étape qui nous permettra à tous les deux de mieux répondre aux besoins de soins de santé de la Géorgie », a déclaré Neil L. Pruitt Jr., président-directeur général de PruittHealth, dans un communiqué. « Nous nous engageons à travailler avec eux, maintenant et à l’avenir, pour garantir que des soins post-aigus de qualité supérieure soient disponibles dans nos communautés. »

Avec cette transition, chaque FNS prend un nouveau nom. Augusta Extended Care Westwood sera rebaptisé PruittHealth – Evans, Piedmont Augusta Extended Care Kentwood s’appellera désormais PruittHealth – Richmond et Laurel Park sera renommé PruittHealth – Laurel Park.

Jack Tillman, directeur du développement et de la stratégie du Piémont, a déclaré que le changement intervient « après un processus approfondi et une recherche du nouveau propriétaire et opérateur le plus approprié » et a déclaré que le Piémont « connaissait et faisait confiance à PruittHealth « depuis des années ».

« Nous sommes très impressionnés par l’attention et le dévouement de PruittHealth à fournir des services infirmiers qualifiés de haute qualité à proximité de chez nous », a-t-il déclaré.

Cinq SNF PruittHealth ont reçu cette année le prix Silver – Achievement in Quality du Association américaine des soins de santé, pour « son engagement à améliorer la qualité des soins », et l’un d’entre eux a reçu le prix Bronze – Engagement envers la qualité, pour « avoir démontré des performances de haut niveau et des résultats de qualité ». De plus, 10 établissements PruittHealth ont été reconnus comme la meilleure maison de retraite pour 2022-2023 par Actualités américaines et rapport mondial.

Au total, PruittHealth compte plus de 180 sites en Floride, en Géorgie, dans le Maryland, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, employant plus de 13 000 personnes et servant quotidiennement environ 24 000 résidents et patients. En plus des soins infirmiers qualifiés, l’organisation propose des services de résidence pour personnes âgées, des services aux anciens combattants, des soins de santé à domicile, des soins palliatifs et palliatifs, des services de thérapie, des services de pharmacie et de perfusion, et bien plus encore.