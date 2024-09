Prue Leith, juge de Bake Off, dévoile son nouveau look à la Fashion Week de Londres

Le but, a déclaré le designer Vin à PA Media, était de « la rendre plus sexy ».

Leith a complété son look avec du rouge à lèvres rouge vif, des cheveux courts et hérissés et du maquillage pour les yeux noirs.

La juge du Great British Bake Off est connue pour son amour des couleurs vives, des colliers épais et des lunettes éclatantes.

Prue Leith est chef, écrivain, présentatrice et, depuis 2017, juge sur Bake Off.

« Depuis que je participe à Great British Menu et Bake Off, des milliers de femmes de plus de 50 ans sont absolument ravies que quelqu’un d’aussi âgé porte des couleurs vives, des colliers funky et des lunettes folles », a-t-elle déclaré.

BBC News a contacté les représentants de Leith pour obtenir un commentaire sur sa tenue lors de l’événement de vendredi.

Le défilé Vin + Omi ne figurait pas au programme officiel de la Fashion Week de Londres, mais il coïncidait avec l’événement, qui est célébrant 40 ans dans l’industrie.

Parmi les autres personnalités présentes sur le podium figuraient le mannequin Josie Stevens et le magnat de l’immobilier Naomi Heaton.

Les créateurs, basés à Norwich, ont déclaré que le titre du défilé, Moxie – qui signifie persévérance et courage – reflétait leur parcours jusqu’à là où ils sont aujourd’hui.