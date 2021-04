La juge de BAKE Off, Prue Leith, a l’habitude de voir les choses monter dans la chaleur, mais elle révèle qu’elle a fini par se déshabiller lors d’une soirée parisienne quand les choses ont un peu chauffé sous le col.

La 80 ans avoue avoir assisté à une orgie dans la capitale française et s’être déshabillée alors qu’une jeune femme dans les années soixante se balançait.

80 ans avoue à Jonathan Ross qu’elle a assisté à une orgie à Paris et s’est déshabillée[/caption]

La star de la télévision était tellement «gênée» par la vue de «fonds rebondissants partout» qu’elle s’est déshabillée pour devenir invisible.

Parler de l’épisode de cette semaine de Le spectacle de Jonathan Ross, Prue a confirmé sa présence: «Je suis allée à une orgie à Paris, mais je dois dire que je ne savais pas que j’allais aller à une orgie.

«Je pensais que j’allais à une fête. J’y suis allé avec un gars très gentil, alors j’ai pensé que ce serait génial.

«Tout ce que je peux dire, c’est pièce après pièce de fonds rebondissants partout… sur le sol, dans toutes les pièces. J’étais tellement gêné.

Prue a raconté à Jonathan Ross et à ses invités Boy George, Big Zuu et Joanne McNally ses exploits[/caption]

Rex

La star de la télévision était tellement « gênée » par la vue de « fonds rebondissants partout »[/caption]

Expliquant comment elle a tenté de s’échapper, elle a poursuivi: «Quoi qu’il en soit, ce type, il a trouvé que c’était fantastique.

«Alors il a juste disparu. Je suis donc là, 19 ans ou quelque chose comme ça.

«Alors je suis allé au bar et quelqu’un m’a immédiatement dit: ‘Pourquoi as-tu mis tes vêtements?’ J’ai dit: «Je vais juste changer».

Prue a vécu sa vie au maximum[/caption]

«Je m’en irais. Quelqu’un d’autre a dit: « Pourquoi avez-vous des vêtements? »

«J’ai donc réalisé que la seule façon d’être invisible était de me déshabiller. Alors j’ai enlevé mes vêtements et j’ai marché dans cette fête.

«J’ai passé l’heure suivante à dire que j’allais au bar, aux toilettes, à la recherche d’un ami. J’ai raté l’orgie, même si j’y étais!

Prue a réfléchi: «J’ai vécu longtemps, cela ne vaut pas la peine de ne pas en profiter.»

Le juge Great British Bake Off est ravi du retour de la nouvelle série[/caption]

Prue a trouvé le bonheur plus tard dans sa vie avec son mari de quatre ans, John Playfair, qui, selon elle, a un « très bon train d’atterrissage ».[/caption]

Parlant de son amour et de son mari John, qu’elle a épousé quand elle avait 76 ans et 70 ans, elle a confié: «J’ai dû me marier en Écosse, car il refusait de porter un kilt au sud de la frontière. J’étais déterminé, si j’allais me marier, ce type devait être en kilt. Il a un très bon train de roulement. »

Et elle dit qu’elle est aussi romantique maintenant octogénaire qu’elle était adolescente: «Ce que les gens ne réalisent pas, en particulier les jeunes, c’est en fait exactement la même chose à 70, 80 ou 60 ans lorsque vous convoitez quelqu’un comme vous le faites lorsque vous J’ai 20 ans. »

Sur la nouvelle série de le Great British Bake Off Le juge Prue est resté discret: «Non, aucune idée de qui va y figurer. Je ne sais même pas quand ça se passe et où ça se passe.

«Ils sont vraiment secrets. Je connais les rumeurs. C’est terriblement drôle. Je vais envoyer un SMS à Noel ou Matt et dire: « Je viens d’apprendre que nous allons à nouveau être enfermés pendant 7 semaines dans l’Essex », puis je recevrai un e-mail disant: en descendant dans le Sussex… »de toute façon, nous allons le faire quelque part.





«Je sais que ce sera dans une tente blanche et je suis sûr que ce sera en juin.»

