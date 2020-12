La grande juge britannique de Bake Off, Prue Leith, a révélé qu’elle avait reçu la vaccination contre le coronavirus et a assuré à ses abonnés sur les réseaux sociaux que le processus était complètement « sans peinture ».

La star de Channel 4 avait l’air détendue alors qu’elle était assise sur une chaise portant un masque facial alors qu’elle recevait l’injection dans son bras droit.

En postant une photo du moment sur Instagram, Prue, 80 ans, en a profité pour interroger ceux qui refusent de recevoir le jab.

« Qui ne voudrait pas l’immunité de #Covid19 avec un coup indolore?

Sa mise à jour a déclenché un débat sur son profil, alors que ses fans partageaient leur verdict sur les vaccinations Covid-19 actuellement proposées aux personnes les plus à risque de contracter le virus mortel.







Le NHS distribue d’abord les vaccins aux personnes âgées de 80 ans et plus qui ont déjà un rendez-vous à l’hôpital dans les prochaines semaines.

Les personnes qui vivent ou travaillent dans des maisons de soins sont également sur la liste des priorités et les autres travailleurs de la santé à haut risque.

La vaccination sera proposée plus largement et dans d'autres lieux «dès que possible», selon les directives du NHS.







En mai, Prue a fait la une des journaux en disant qu’elle préférerait qu’un jeune soit sauvé plutôt qu’une personne de son âge pendant la pandémie.

«S’il y a un choix entre un mourant de 20 ans et un mourant de 80 ans… c’est une évidence», dit-elle.

«Je suis assez philosophique. J’ai eu une vie assez chanceuse. J’ai eu deux mariages heureux, deux enfants merveilleux. ‘Si j’étais renversé par un bus demain, ce serait un flic juste, j’ai eu de merveilleux la vie et il serait ridicule de s’attendre à ce qu’elle continue comme ça pour toujours. »

Prue et son mari, John Playfair, ont emménagé ensemble pour la première fois en novembre – neuf ans après avoir noué le nœud.







Avant, cette Prue et son mari avaient pris la décision inhabituelle de vivre dans des maisons séparées à un kilomètre l’une de l’autre dans les Cotswolds.

Expliquant les raisons pour lesquelles à l’Heure des femmes de BBC Radio 4, Prue a déclaré qu’elle avait pris la décision car elle ne voulait pas nettoyer tout le temps après John.

«Il fait tout son repassage et il nettoie ses chaussures là-bas et il y garde tout son équipement.

« Et je vous dis quoi, c’est la chose idéale. Ce que vous voulez – et ce que j’obtiens – c’est lui sans son sabot et sans la responsabilité de s’occuper de son linge et de coudre ses boutons. »

Elle a ajouté: « Il a beaucoup de choses et je suis plutôt soignée et ordonnée et je ne veux pas toutes ces choses dans ma maison. Et il ne veut pas que je range ça. »