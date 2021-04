Le plus proche voisin de Sun, l’étoile Proxima Centauri, a publié l’une des plus grandes éruptions cutanées enregistrées selon une étude récente. À 4.243 années-lumière ou à plus de 20 billions de kilomètres de la Terre, cette étoile est une naine rouge, le nom d’une classe d’étoiles qui sont inhabituellement petites et faibles. Selon une étude récente, il s’agit d’une étoile puissante. Prima héberge au moins deux planètes, dont l’une peut ressembler à la Terre.

Publié dans le Lettres du journal astrophysique mercredi, l’étude a été menée par l’Université du Colorado à Boulder. L’astrophysicienne de CU Boulder Meredith MacGregor et ses collègues ont observé Proxima Centauri pendant 40 heures à l’aide de neuf télescopes au sol et dans l’espace, y compris Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ), Le télescope spatial Hubble (HST) et le télescope du Pont. L’équipe de scientifiques extrapole sur la flambée surprenante qui s’est produite le 1er mai 2019.

Alors que l’équipe observait l’étoile, Proxima Centauri a éjecté une fusée éclairante, ou une rafale de rayonnement qui a commencé près de la surface d’une étoile et se classe parmi les plus violentes vues dans la galaxie. MacGregor, professeur adjoint au Centre d’astrophysique et d’astronomie spatiale (CASA) et au Département des sciences astrophysiques et planétaires (APS) de l’UC Boulder, a déclaré dans un déclaration que la naine rouge est passée de sa luminosité normale à 14 000 fois plus lumineuse lorsqu’elle est vue dans les longueurs d’onde ultraviolettes en l’espace de quelques secondes.

Cette découverte est importante car elle fait allusion à une nouvelle physique qui pourrait changer la façon dont les scientifiques pensent aux éruptions stellaires. L’événement montre également comment le comportement extrême de l’étoile n’est pas une bonne indication pour un organisme assez courageux pour vivre à proximité. MacGregor a déclaré que s’il y avait de la vie sur la planète la plus proche de Proxima Centauri, elle aurait l’air très différente de n’importe quoi sur Terre, et tout être humain sur cette planète pourrait ne pas passer un moment agréable.

Cependant, l’étude mentionne également comment l’étoile est constamment confrontée à quelque chose qui l’oblige à agir de manière volatile. Les chercheurs ont également enregistré de nombreuses autres fusées éclairantes au cours des 40 heures passées à regarder l’étoile, en plus de la fusée massive qui a attiré leur attention. MacGregor a déclaré qu’il est très probable qu’il y ait des types encore plus étranges de fusées éclairantes qui démontrent différents types de physique auxquels ils n’avaient pas pensé auparavant.

