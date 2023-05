Prowler arrêté devant Meghan Markle, la maison du prince Harry à Montecito

Une arrestation citoyenne a été effectuée au domicile californien de Meghan Markle et du prince Harry, peut le confirmer Fox News Digital.

Kevin Garcia Valdovinos, 29 ans, a été surpris en train de se cacher devant le manoir Montecito du duc et de la duchesse tôt lundi matin par la sécurité privée de la famille royale, selon le bureau du shérif de Santa Barbara. À 2 h 11, la sécurité a appelé la police après avoir procédé à une arrestation citoyenne de Valdovinos, originaire du lac Elsinore, à l’entrée de service.

Le suspect a été arrêté pour une accusation de délit de harcèlement sans incident et réservé à la prison du comté. Il a ensuite été libéré moyennant une caution de 2 500 $.

Après un examen plus approfondi par des détectives, l’incident a été classé comme « une violation de 647 (h) PC – Prowling (délit) et non une violation de harcèlement ». L’enquête est toujours en cours.

Un représentant du couple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. On ne sait pas si Markle, le prince Harry ou leurs enfants Archie, 4 ans, et Lilibet, 1 an, étaient là lorsque l’incident s’est produit.

Cet événement de rôdeur s’est produit avant le rapport selon lequel le prince Harry et Markle étaient impliqués dans une poursuite en voiture avec des photographes de New York.

« La nuit dernière, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », a déclaré un porte-parole du couple dans un communiqué à Fox News Digital.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD », poursuit le communiqué. « Si être une personnalité publique suscite un certain intérêt de la part du public, cela ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité de qui que ce soit. La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour tous impliqués. »

La poursuite présumée a eu lieu après les Ms. Foundation Women of Vision Awards, où Markle a été récipiendaire du prix Women of Vision 2023.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré aux journalistes que bien qu’il n’ait pas encore reçu d’information complète, l’acte était « imprudent et irresponsable » pour quiconque poursuivait des personnes dans des véhicules dans la ville densément peuplée, ajoutant que « deux de nos officiers pourraient ont été blessés. »

« J’aurais du mal à croire qu’il y a eu une poursuite à grande vitesse de deux heures… mais nous en saurons la durée exacte, mais si c’est 10 minutes, une poursuite de 10 minutes est extrêmement dangereuse à New York, » il a noté.

Une déclaration de DCPI, obtenue par Fox News Digital, disait : « Le mercredi 16 mai au soir, le NYPD a aidé l’équipe de sécurité privée protégeant le duc et la duchesse de Sussex. De nombreux photographes ont rendu leur transport difficile. »

La déclaration a également noté que Harry et Markle sont arrivés à destination et qu' »il n’y a eu aucune collision, convocation, blessure ou arrestation signalée ».

Une source du NYPD a déclaré: « Les enquêteurs regardent à travers les caméras de circulation et autres caméras de sécurité pour reconstituer ce qui s’est passé. »

Le prince Harry et la mère de la duchesse, Doria Ragland, avaient rejoint l’ancienne actrice dans la ville pour la célébration mardi.

C’était la première apparition du duc et de la duchesse depuis le couronnement du roi Charles.

Michael Ruiz et Mitch Picasso de l’Associated Press et de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.