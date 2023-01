« Provocation sans précédent » : les Palestiniens dénoncent Itamar Ben-Gvir d’Israël pour sa visite à la mosquée Al-Aqsa

Le ministre israélien Itamar Ben-Gvir a visité l’enceinte qui abrite la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem.

Cette décision a été condamnée par le ministère palestinien des Affaires étrangères.

Le chef de l’opposition israélienne Yair Lapid a averti qu’une telle visite pourrait déclencher des violences.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s’est rendu mardi dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, une décision condamnée par les Palestiniens comme provocatrice et qui, malgré les avertissements, pourrait conduire à la violence.

Le site d’information Ynet a publié des photos de Ben-Gvir visitant le site sous haute sécurité.

L’enceinte est le troisième site le plus sacré de l’islam après La Mecque et Médine et le plus sacré du judaïsme, vestige de deux anciens temples de la foi.

Le chef de l’opposition israélienne et ancien Premier ministre Yair Lapid avait prévenu qu’une telle visite de Ben-Gvir déclencherait des violences.

Seul le culte musulman est autorisé sur le site, et rien n’indique que Ben-Gvir ait prié lors de sa visite.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a déclaré qu’il “condamne fermement la prise d’assaut de la mosquée Al-Aqsa par le ministre extrémiste Ben-Gvir et la considère comme une provocation sans précédent et une dangereuse escalade du conflit”.

Ben-Gvir a prêté serment la semaine dernière dans le cadre d’un nouveau gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu qui comprend des partis d’extrême droite et religieux.

L’AFP a rapporté que Ben-Gvir s’est rendu à plusieurs reprises dans l’enceinte depuis son entrée au Parlement en avril 2021, sa présence en tant que haut ministre a beaucoup plus de poids.<

Une visite controversée en 2000 du chef de l’opposition Ariel Sharon a été l’un des principaux déclencheurs de la deuxième intifada palestinienne, ou soulèvement, qui a duré jusqu’en 2005.

Basem Naim, un haut responsable du Hamas, a averti la semaine dernière qu’une telle mesure serait “une grande ligne rouge et conduirait à une explosion”.

“Notre gouvernement ne cédera pas aux menaces du Hamas”, a déclaré Ben-Gvir dans un communiqué publié par son porte-parole.

Le Hamas dirige la bande de Gaza et en mai 2021, une guerre de 11 jours a éclaté sur le territoire entre des militants palestiniens et Israël, après des violences à la mosquée Al-Aqsa.

Des centaines de Palestiniens et des dizaines de policiers israéliens ont été blessés lors des affrontements précédents dans Jérusalem-Est, initialement déclenchés par des restrictions sur les rassemblements de Palestiniens et de possibles expulsions de résidents.

Itamar Ben Gvir, nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale et chef du parti d’extrême droite Otzma Yehudit (pouvoir juif), arrive pour visiter le marché Mahane Yehuda de Jérusalem. AFP PHOTO : Menahem Kahana, AFP

Au cours de cette période, Ben-Gvir a rassemblé ses partisans dans les maisons des colons israéliens à Jérusalem-Est, occupée par Israël depuis la guerre des Six jours de 1967.

Pendant des années considéré comme une figure marginale, le leader du Jewish Power est entré en politique avec le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Ben-Gvir a plaidé pour l’expulsion des Arabes israéliens jugés déloyaux envers l’État et pour l’annexion de la Cisjordanie occupée.

Jusqu’à il y a quelques années, il avait un portrait dans son salon de Baruch Goldstein, qui a massacré 29 fidèles palestiniens dans une mosquée d’Hébron en 1994.

Il a lancé sa carrière ministérielle le 29 décembre, au sein du gouvernement israélien le plus à droite de l’histoire, dirigé par Netanyahu.

Plus tôt mardi, des soldats israéliens ont tiré et tué un adolescent palestinien lors d’un affrontement en Cisjordanie occupée, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens et des témoins.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat sur l’incident de la part de l’armée israélienne.