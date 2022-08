Provocateur égaré contre fanatique meurtrier : “Les versets sataniques” séduit toujours 34 ans plus tard

Le coup de couteau brutal de Salman Rushdie ravive les débats sur la religion et la liberté d’expression, ainsi que les craintes du terrorisme

Le livre de Salman Rushdie de 1988, ‘Les Versets sataniques’, n’a pas perdu son potentiel sulfureux. Un fanatique a gravement poignardé l’auteur vieillissant à New York. Il a subi des blessures qui ont changé sa vie. Était-ce un châtiment divin ou un acte d’intolérance satanique ?

Il n’y a pas de « versets sataniques » dans le texte du Coran. La sourate 53, versets 19-20, dit : « As-tu vu Lat et Uzza et Manat, le troisième ? Une allusion à trois idoles féminines ou déesses vénérées par les païens de la Mecque. Il les condamne. Le problème commence avec une seule tradition affirmant que Satan s’est fait passer pour l’Ange Jibreel, tentant le Prophète d’ajouter un autre verset : “Ce sont des grues exaltées, dont l’intercession est espérée.” Mohammed, disent-ils, a d’abord considéré les mots comme authentiques, mais a rapidement repéré la tromperie et les a effacés. La plupart des exégètes musulmans rejettent l’idée que Satan puisse tromper le Prophète. Cela saperait la certitude de la révélation – une pensée trop horrible à contempler. L’Islam prêche Dieu l’Un, pas une quaternité divine monstrueuse, comprenant trois divinités féminines en plus !

Lire “Les versets sataniques” est une expérience mitigée. C’est un ouvrage prétentieux, regorgeant d’astuces littéraires à la mode : narration encadrée, réalisme magique, visions oniriques, etc. L’auteur divertit parfois mais il y a aussi des tonnes de récits fastidieux et laborieux. Cependant, Rushdie affiche une manière astucieuse de séduire le lecteur dans ses histoires. Le Prophète bien-aimé des musulmans devient « Mahound », un nom désobligeant inventé par les chrétiens médiévaux moqueurs de la religion rivale. La carrière de Mahound fait une satire cruelle de celle du vrai Prophète. (Jibreel, qui a transmis le Coran, est surnommé « le facteur de Dieu ».) Le mal qu’il cause aux croyants doit être profond – un peu comme ce que je ressens en tant que chrétien lorsque Jésus est sali. Le Messie aussi a été tenté trois fois par Satan, mais il a dit à la bête immonde de se perdre. Satan est revenu à la Croix, espérant avoir sa proie, mais comme un rat avide, il a été pris dans le piège que Dieu lui avait tendu.

L’histoire des versets sataniques peut-elle être créditée ? Le diable a-t-il vraiment trompé Mahomet, même brièvement ? La tradition clé est rapportée par un certain Ibn Ka’b. C’est trop long et compliqué à raconter. Un argument m’impressionne cependant. Ibn Ka’b était un bon musulman. Aurait-il transmis une histoire aussi négative à sa religion si elle n’avait pas été vraie ? De même, lorsque les critiques contestent la véracité des évangélistes sur la personne de Jésus, la réplique est qu’ils ont inclus des épisodes trop embarrassants pour ne pas être authentiques. Saint Marc écrit (3:21) qu’à une occasion, la famille de Jésus a voulu le retenir parce que les gens disaient qu’il était fou. De toute évidence, l’évangéliste n’était pas là pour présenter un Christ simplement hagiographique, mais pour rapporter la vérité. De même avec le vieil Ibn Ka’b à propos de Mahomet ?

Après que l’ayatollah Ruhollah Khomeini ait émis la fatwa contre Rushdie en 1989, le traducteur japonais du livre a été tué. D’autres tentatives d’assassinat ont eu lieu en Italie, en Norvège et en Turquie. La violence a éclaté dans le monde entier. C’est maintenant au tour de l’auteur. Mais ne peignez pas tous les musulmans avec le même pinceau. Deux imams éclairés de la mosquée de Regent’s Park à Londres, le Dr Zaki Badawi et le Dr Gamal Suleiman, ont tenté une réconciliation. Badawi a appelé les musulmans à rejeter le livre mais à épargner l’homme, tandis que Suleiman a suggéré que Rushdie devrait se repentir et se déclarer bon musulman. Cela remettrait les djinns dans la bouteille et calmerait les choses. Hélas, les extrémistes ont interrompu les sermons des imams et ont exigé que l’apostat meure, repentance ou non. Les ecclésiastiques bien intentionnés, que je connaissais personnellement, ont dû démissionner de leurs fonctions, et la triste affaire a grondé. Peu de temps après que Charlie Hebdo ait publié il y a sept ans des caricatures malheureuses de Mahomet, 12 personnes ont été massacrées par des djihadistes. « Nous avons vengé le Prophète ! ils ont crié après l’acte. Les terroristes de l’Etat islamique ont assassiné 90 personnes dans le club du Bataclan de Paris et en ont blessé des centaines. Quatre-vingt-six personnes sont mortes lorsqu’un djihadiste a percuté un camion dans une foule à Nice. Le nombre de ces attaques et le nombre de leurs victimes ont diminué ces dernières années, mais la tentative de meurtre de Rushdie est-elle la forme des choses à venir ? Les islamophobes doivent se frotter les mains de joie.

Les médias britanniques onctueux suintent les défenses de la liberté d’expression. Amusant pour un pays qui a fermé toute une chaîne de télévision, RT, parce qu’il n’a pas dit « la bonne chose » sur l’Ukraine ! Conformément à l’hypocrisie anglaise séculaire et peu glorieuse. Maintenant, parce que le fanatique Hadi Matar est d’origine libanaise et a des sympathies chiites, les médias occidentaux partiaux utilisent l’incident pour cibler l’Iran – la seule nation musulmane qui a le courage et l’intégrité de défendre les droits des Palestiniens. En dit long !

Si la théologie musulmane est correcte, Salman Rushdie obtiendra sa pleine récompense dans l’au-delà. Mais je dois l’avouer – il y a des années, je me promenais dans l’ouest de Londres (Hammersmith) lorsque mes yeux se sont posés sur une silhouette sombre qui se promenait de l’autre côté. Pas d’erreur, c’était Rushdie ! ‘Ma chance de gagner la grosse récompense?’ Je me suis brièvement demandé. La prudence et ma conscience l’ont emporté. Je l’ai laissé passer. Appelez-moi un chrétien namby-pamby – je suis ravi de l’avoir fait !