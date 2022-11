Providence se rallie à St. Francis et se qualifie pour la finale de classe 4A pour poursuivre une course improbable en séries éliminatoires – Shaw Local

WHEATON – Le centre senior de Providence, Sean Dee, s’efforce de maîtriser les pas courts et saccadés en tant que joueur de ligne offensive.

Pendant les matchs, c’est la norme jusqu’à ce qu’il soit temps de quitter le terrain.

Un tronçon tard samedi après-midi a donné peu de chance à la ligne O ou à tout groupe de position d’allonger ses foulées. Alors même que les Celtics se sont engloutis dans le groupe d’après-match avant d’accueillir une famille et des amis étourdis, la réalité d’une victoire 17-14 contre St. Francis dans une demi-finale d’État de classe 4A semblait un concept lointain.

“Nous avons traversé beaucoup de difficultés au lycée, vous savez”, a déclaré Dee. «Différents entraîneurs, COVID. Être ici, c’est surréaliste.

Providence (9-4) a continué à vider de sens sa tête de série n ° 13 dans le tirage au sort en survivant aux Spartans, troisième tête de série (11-2). Prochaine étape: une rencontre avec 13-0 Springfield Sacred Heart-Griffin dans le championnat d’État 4A à 19 heures vendredi au Memorial Stadium à Champaign.

L’entraîneur de première année de Providence, Tyler Plantz, était un secondeur junior des Celtics lorsque l’équipe a perdu contre SH-G 24-17 lors d’une demi-finale de classe 6A en 2008.

Le joueur de deuxième année des Celtics, Gavin Hagan, a scellé le résultat de samedi dans la dernière minute, interceptant le quart-arrière des Spartans Alessio Milivojevic profondément dans le territoire de Providence.

«Il fait des jeux comme ça tout le temps. C’était crucial », a déclaré le porteur de ballon / secondeur des Celtics Mason Santiago. “C’est ce que vous aimez voir d’un jeune homme, intensifier.”

Hagan s’est précipité vers la passe un jeu après une connexion de 42 verges de Milivojevic à la recrue de Kent State Dash Dorsey a amené St.Francis à la ligne de 20 verges de Providence, envoyant une autre vague de joie dans la foule locale.

“Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus de notre mieux. Nous avons simplement commis trop d’erreurs », a déclaré le porteur de ballon / secondeur principal de St. Francis, Brady Piper. «Je pense que la défense a fait un travail phénoménal là-bas. L’attaque, on a juste fait trop d’erreurs. Trop de revirements. »

Piper a marqué sur une course de 10 verges à la fin du premier quart et une conversion de deux points a donné aux Spartans une avance de 8-7. Sa course de touché de 47 verges avec 6:47 à faire au troisième quart a prolongé l’avantage de St. Francis à 14-10.

Mis à part le touché de 1 mètre de Santiago pour couronner un entraînement de 33 mètres sur la première possession de Providence, les Celtics ont traîné pendant la majeure partie du match. Cela a changé pour de bon avec 4:12 restants, lorsque Kaden Nickel de Providence a pris une passe d’écran du quart Lucas Proudfoot et l’a transformé en un touché de 26 verges.

« Nous nous battons, mec. Nous nous battons. Nous faisons tout », a déclaré Proudfoot. «Nous jouons quatre quarts de football. C’est ce que nous dit Plantz. Nous devons finir. Et aujourd’hui, nous avons terminé.

De l’autre côté, l’entraîneur des Spartans, Bob McMillen, a exhorté les joueurs à rester optimistes malgré le résultat.

Les Spartans, qui ont atteint le deuxième tour des séries éliminatoires 4A la saison dernière, ont remporté une victoire en jouant pour le titre d’État. Greg Purnell, l’entraîneur qui a guidé l’équipe de 2008 vers une couronne 5A, a assisté au match de samedi.

“En tant qu’équipe, c’était un excellent groupe de gars”, a déclaré Piper. « Nous avons eu une année incroyable. Je suis vraiment fier de tout le combat qu’ils ont donné. Il y a définitivement un avenir ici à Francis, et je suis heureux que ma classe de seniors ait pu venir et changer la culture avec l’entraîneur Bob. Nous construisons vraiment quelque chose ici. C’est incroyable, la saison que nous avons eue. C’est dommage que ça se termine ainsi. »

Providence, quant à lui, vise à conclure la saison avec le premier championnat du programme depuis que l’équipe de 2014 a remporté la classe 7A.

«Je veux dire, cette équipe. C’est génial. Je tremble en ce moment », a déclaré Santiago. « Mais, je veux dire, le travail n’est pas terminé. Nous devons continuer. Et notre objectif en tant qu’équipe est d’obtenir cette bague, et c’est ce que nous recherchons.